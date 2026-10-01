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Mike James se serait gravement blessé : des images crève-cœur à Belgrade...

Alors qu'il disputait son troisième match d'EuroLeague avec l'Anadolu Efes, Mike James s'est blessé tout seul dans le troisième quart-temps face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Des images qui laissent craindre une grave blessure au tendon d'Achille...
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Résumé
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Mike James se serait gravement blessé : des images crève-cœur à Belgrade...
Mike James blessé au tendon d'Achille ?
Crédit photo : EuroLeague TV
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Quiconque connaît le sport sait ce que signifient probablement ces images... Sur une reprise d'appui pour aller récupérer un rebond défensif dans le troisième quart-temps à Belgrade, Mike James (36 ans) s'est effondré tout seul, se tenant le bas de la jambe droite.

Une séquence typique d'une rupture du tendon d'Achille, même s'il faudra attendre les examens pour en avoir le cœur net.

"Ça n'a pas l'air bon", a toutefois glissé son entraîneur, Pablo Laso, pendant que l'Anadolu Efes Istanbul a confirmé en fin de soirée que le tendon d'Achille était touché, sans préciser à quel point.

Les larmes de Mike James

Quelques heures plus tôt, tout le monde craignait déjà le pire au sein de la Belgrade Arena : les supporters de l'Étoile Rouge, qui ont réservé au joueur une belle ovation, et Mike James lui-même, en larmes sur la civière au moment de quitter le parquet, réconforté par son ami Matthew Strazel.

De terribles images alors que la légende monégasque vivait un beau début de saison au sein de son nouveau club : à 11 points avant de se blesser, il avait tourné à 17 points et 4,5 passes décisives de moyenne sur ses deux premières sorties européennes.

PROFIL JOUEUR
Mike James
Mike JAMES
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 36 ans (18/08/1990)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Basketbol Super Ligi
PTS
11
#48
REB
1
#116
PD
6
#9

Après le match, il s'est exprimé sur X, avec un pessimisme et des termes fleuris qui laissent à penser que sa blessure est effectivement grave.

"Bon, ça craint... C'est vraiment horrible. Merci à tous ceux qui m'ont écrit."

Aux portes des 6 000 points

De quoi porter son total à 5 961 points, lui le meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague. Aura-t-il désormais l'opportunité de devenir le premier de l'histoire à 6 000 points en carrière et surtout de remporter son premier titre continental ?

S'il venait réellement à souffrir d'une rupture complète du tendon d'Achille, le triple champion de France devrait alors cravacher pour revenir à son meilleur niveau, avec sûrement une saison blanche, alors qu'il a fêté cet été son 36e anniversaire.

Certainement de quoi mettre son amour du jeu à l'épreuve, lui qui tweetait encore cette semaine qu'il était "payé pour jouer au basket et souhaiterait qu'il y ait plus de matchs".

L'homme qui avait le plus joué les dix dernières années

Mike James mettait d'ailleurs les paroles en adéquation avec les actes, puisqu'il était, ces dix dernières saisons, le joueur le plus utilisé en EuroLeague, 1 100 minutes devant son dauphin (!), Kostas Sloukas.

Très marqué sur le parquet, Matthew Strazel s'est épanché sur les réseaux sociaux. "Dur de parler de basket après cela. J'ai du mal à trouver les mots. Ça me brise le cœur, mais je sais que tu reviendras plus fort mon frère. Remets toi vite, je t'aime !"

"Mes pensées vont d'abord à mon frère, Mike", a lâché, au micro d'EuroLeague TV, son ex-coéquipier monégasque Chima Moneke, dépité malgré la victoire (77-72). "Je suis tellement triste de voir ça. J'espère que ce n'est pas la fin pour lui. L'EuroLeague est mieux avec lui."

Car oui, c'est désormais de ça dont il s'agit : espérer que les larmes de Belgrade ne resteront pas la dernière image de Mike James en Europe..

Monaco
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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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Mike James se serait gravement blessé : des images crève-cœur à Belgrade...