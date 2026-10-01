+41 : d'une relégation sportive à l'Europe en un an, Chartres qualifié avec style !

Dimanche dernier, l'entraîneur Julien Pincemin nous disait que Chartres devait se rendre en République tchèque pour gagner, pas pour protéger ses 14 points d'avantage issus du match aller...

Le technicien ardennais peut se rassurer, ses filles l'ont écouté. Embêtées pendant 34 minutes au match aller (64-63), avant de faire le trou dans le finish (80-66), elles n'ont cette fois laissé aucune chance à leurs pauvres adversaires de Chomutov.

"Une évolution intéressante pour le club"

À +26 dès la 15e minute (41-15), ayant compté jusqu'à 45 points d'avance à l'aube de la dernière minute, le CCMBF l'a finalement emporté de 41 points à l'extérieur (87-46), avec 15 unités pour Ana Maria Filip et Javyn Nicholson.

Évidemment, de loin, la plus large victoire de son histoire à l'extérieur... puisque le club eurélien n'avait encore jamais disputé la Coupe d'Europe !

Relégué en Ligue 2 l'année dernière, avant d'être repêché administrativement suite à la disparition de Tarbes, longtemps lanterne rouge en 2026 mais finalement qualifié pour les playoffs grâce à une remontée héroïque, Chartres a donc composté son billet pour l'EuroCup !

Chartres dans le Groupe L

"Cela nous permettrait déjà valider l'exploit de l'équipe de la saison dernière qui s'est qualifiée après un scénario plus qu'incroyable", expliquait Julien Pincemin le week-end dernier. "Pour le club, ce serait une évolution intéressante, par rapport à notre image, pour développer notre réseau de partenaires, notre budget, notre visibilité et pour continuer à faire vivre le Colisée qui est une salle extraordinaire."

Cinquième club français qualifié pour l'EuroCup avec Charnay, Villeneuve-d'Ascq, Landerneau et Lattes-Montpellier, le CCMBF est reversé dans le Groupe L en compagnie de Namur, Avenida et Ruzomberok. Première étape dans quinze jours en Belgique...