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+41 : d'une relégation sportive à l'Europe en un an, Chartres qualifié avec style !

Pour sa première confrontation européenne, Chartres n'a pas fait dans le détail. Venu en République tchèque avec un matelas de 14 unités, le CCMBF l'a emporté de 41 points face à Chomutov (87-46). Le club eurélien s'est donc qualifié pour l'EuroCup.
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+41 : d'une relégation sportive à l'Europe en un an, Chartres qualifié avec style !
Chartres qualifié pour l'EuroCup !
Crédit photo : C' Chartres Métropole Basket Féminin
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Dimanche dernier, l'entraîneur Julien Pincemin nous disait que Chartres devait se rendre en République tchèque pour gagner, pas pour protéger ses 14 points d'avantage issus du match aller...

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Le technicien ardennais peut se rassurer, ses filles l'ont écouté. Embêtées pendant 34 minutes au match aller (64-63), avant de faire le trou dans le finish (80-66), elles n'ont cette fois laissé aucune chance à leurs pauvres adversaires de Chomutov.

"Une évolution intéressante pour le club"

À +26 dès la 15e minute (41-15), ayant compté jusqu'à 45 points d'avance à l'aube de la dernière minute, le CCMBF l'a finalement emporté de 41 points à l'extérieur (87-46), avec 15 unités pour Ana Maria Filip et Javyn Nicholson.

Levhartice Chomutov 46 - 87 Chartres Féminin · EuroCup Féminine 2026-2027 · 01/10/2026

Leaders

Levhartice ChomutovChartres Féminin
PTSEma Blahova 5Javyn Nicholson 15
REBVanda Kozakova 3Javyn Nicholson 8
PDKaterina Bartonova 2Coralie Chabrier 3

Statistiques d'équipe

Levhartice ChomutovChartres Féminin
TIRS27,1 %46 %
3PTS3/225/24
LF11/1324/29
REB3148
RO914

Évidemment, de loin, la plus large victoire de son histoire à l'extérieur... puisque le club eurélien n'avait encore jamais disputé la Coupe d'Europe !

Relégué en Ligue 2 l'année dernière, avant d'être repêché administrativement suite à la disparition de Tarbes, longtemps lanterne rouge en 2026 mais finalement qualifié pour les playoffs grâce à une remontée héroïque, Chartres a donc composté son billet pour l'EuroCup !

Chartres dans le Groupe L

"Cela nous permettrait déjà valider l'exploit de l'équipe de la saison dernière qui s'est qualifiée après un scénario plus qu'incroyable", expliquait Julien Pincemin le week-end dernier. "Pour le club, ce serait une évolution intéressante, par rapport à notre image, pour développer notre réseau de partenaires, notre budget, notre visibilité et pour continuer à faire vivre le Colisée qui est une salle extraordinaire."

Cinquième club français qualifié pour l'EuroCup avec Charnay, Villeneuve-d'Ascq, Landerneau et Lattes-Montpellier, le CCMBF est reversé dans le Groupe L en compagnie de Namur, Avenida et Ruzomberok. Première étape dans quinze jours en Belgique...

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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