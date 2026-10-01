"On l'attendait, cette première victoire !" : Paris ouvre son compteur en EuroLeague

Et maintenant, après avoir enchaîné le Partizan Belgrade et le Zalgiris Kaunas en l'espace de 48 heures, ce ne sera pas facile pour le Paris Basketball d'aller au Mans dimanche !

"Ce n'est pas parfait, mais..."

Heureusement, les hommes de Maxime Lefèvre pourront se déplacer à Antarès l'esprit un peu plus tranquille, rassurés d'avoir décroché leur premier succès européende la saison (82-78).

"On l'attendait, cette première victoire", s'est réjoui Nadir Hifi, interrogé par EuroLeague TV. "Je suis fier des gars. Ça a été difficile, on s'est remis d'une mauvaise série dans le quatrième quart-temps. Ce n'est pas un match parfait, il y a beaucoup de choses à corriger, mais je suis heureux de la victoire."

Dans les scories à gommer, l'international français pensait donc notamment à ce quatrième quart-temps, où Paris a failli tout gâcher...

Hifi décisif, Dokossi facteur X

Alors qu'il y avait huit points d'avance à l'entame des dix dernières minutes, T.J. Warren a été exclu soudainement et l'équipe francilienne a pris la tempête, jusqu'à se retrouver dans les cordes (71-76, 36e minute).

Le moment choisi par Nadir Hifi (21 points à 7/20), auteur d'un début de saison poussif en EuroLeague, pour sortir de son trou : un caviar pour... Léopold Cavalière dans le corner pour remettre Paris dans le match, puis les six derniers points de la soirée pour sceller le résultat (82-78).

"Ce dont je suis le plus fier, c'est notre réaction après notre moment faible", exprimait d'ailleurs le coach Maxime Lefèvre, vainqueur de son premier match d'EuroLeague en carrière, avec un facteur X inattendu : Allan Dokossi (8 points à 100%, 8 rebonds et 1 contre), qui a livré un vaillant combat à Jonas Valanciunas.

Dans le sillage de l'ancien fosséen, le Paris Basketball a assuré l'essentiel en se concentrant, cette fois, sur les petits détails : les pertes de balle, largement limitées par rapport à mardi (de 21 à 10), et le rebond. Prometteur pour la suite ?