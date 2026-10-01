"On l'attendait, cette première victoire !" : Paris ouvre son compteur en EuroLeague
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Et maintenant, après avoir enchaîné le Partizan Belgrade et le Zalgiris Kaunas en l'espace de 48 heures, ce ne sera pas facile pour le Paris Basketball d'aller au Mans dimanche !
"Ce n'est pas parfait, mais..."
Heureusement, les hommes de Maxime Lefèvre pourront se déplacer à Antarès l'esprit un peu plus tranquille, rassurés d'avoir décroché leur premier succès européende la saison (82-78).
Paris Basketball 82 - 78 Zalgiris Kaunas · EuroLeague 2026-2027 · 01/10/2026
Leaders
|Paris Basketball
|Zalgiris Kaunas
|PTS
|Nadir Hifi 21
|Carsen Edwards 19
|REB
|Allan Dokossi 8
|Azuolas Tubelis 7
|PD
|Sebastian Herrera 4
|Sterling Brown 4
Statistiques d'équipe
|Paris Basketball
|Zalgiris Kaunas
|TIRS
|44,9 %
|40 %
|3PTS
|6/28
|5/22
|LF
|14/18
|21/28
|REB
|43
|42
|RO
|16
|17
"On l'attendait, cette première victoire", s'est réjoui Nadir Hifi, interrogé par EuroLeague TV. "Je suis fier des gars. Ça a été difficile, on s'est remis d'une mauvaise série dans le quatrième quart-temps. Ce n'est pas un match parfait, il y a beaucoup de choses à corriger, mais je suis heureux de la victoire."
Dans les scories à gommer, l'international français pensait donc notamment à ce quatrième quart-temps, où Paris a failli tout gâcher...
Hifi décisif, Dokossi facteur X
Alors qu'il y avait huit points d'avance à l'entame des dix dernières minutes, T.J. Warren a été exclu soudainement et l'équipe francilienne a pris la tempête, jusqu'à se retrouver dans les cordes (71-76, 36e minute).
Le moment choisi par Nadir Hifi (21 points à 7/20), auteur d'un début de saison poussif en EuroLeague, pour sortir de son trou : un caviar pour... Léopold Cavalière dans le corner pour remettre Paris dans le match, puis les six derniers points de la soirée pour sceller le résultat (82-78).
"Ce dont je suis le plus fier, c'est notre réaction après notre moment faible", exprimait d'ailleurs le coach Maxime Lefèvre, vainqueur de son premier match d'EuroLeague en carrière, avec un facteur X inattendu : Allan Dokossi (8 points à 100%, 8 rebonds et 1 contre), qui a livré un vaillant combat à Jonas Valanciunas.
Dans le sillage de l'ancien fosséen, le Paris Basketball a assuré l'essentiel en se concentrant, cette fois, sur les petits détails : les pertes de balle, largement limitées par rapport à mardi (de 21 à 10), et le rebond. Prometteur pour la suite ?
FIRST EUROLEAGUE WIN FOR COACH MAXXXXXXX pic.twitter.com/HAQIJxf0BJ— Paris Basketball (@ParisBasketball) 1 octobre 2026
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