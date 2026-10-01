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"On l'attendait, cette première victoire !" : Paris ouvre son compteur en EuroLeague

Après avoir failli tout gâcher, le Paris Basketball a signé une grosse fin de match pour l'emporter face au Zalgiris Kaunas (82-78). C'est la première victoire de la saison en EuroLeague pour les coéquipiers de Nadir Hifi.
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Résumé
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"On l'attendait, cette première victoire !" : Paris ouvre son compteur en EuroLeague
Allan Dokossi peut sourire : Paris s'est lancé
Crédit photo : Florentin Bruère
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Et maintenant, après avoir enchaîné le Partizan Belgrade et le Zalgiris Kaunas en l'espace de 48 heures, ce ne sera pas facile pour le Paris Basketball d'aller au Mans dimanche !

"Ce n'est pas parfait, mais..."

Heureusement, les hommes de Maxime Lefèvre pourront se déplacer à Antarès l'esprit un peu plus tranquille, rassurés d'avoir décroché leur premier succès européende la saison (82-78).

Paris Basketball 82 - 78 Zalgiris Kaunas · EuroLeague 2026-2027 · 01/10/2026

Leaders

Paris BasketballZalgiris Kaunas
PTSNadir Hifi 21Carsen Edwards 19
REBAllan Dokossi 8Azuolas Tubelis 7
PDSebastian Herrera 4Sterling Brown 4

Statistiques d'équipe

Paris BasketballZalgiris Kaunas
TIRS44,9 %40 %
3PTS6/285/22
LF14/1821/28
REB4342
RO1617

"On l'attendait, cette première victoire", s'est réjoui Nadir Hifi, interrogé par EuroLeague TV. "Je suis fier des gars. Ça a été difficile, on s'est remis d'une mauvaise série dans le quatrième quart-temps. Ce n'est pas un match parfait, il y a beaucoup de choses à corriger, mais je suis heureux de la victoire."

Dans les scories à gommer, l'international français pensait donc notamment à ce quatrième quart-temps, où Paris a failli tout gâcher...

Hifi décisif, Dokossi facteur X

Alors qu'il y avait huit points d'avance à l'entame des dix dernières minutes, T.J. Warren a été exclu soudainement et l'équipe francilienne a pris la tempête, jusqu'à se retrouver dans les cordes (71-76, 36e minute).

Le moment choisi par Nadir Hifi (21 points à 7/20), auteur d'un début de saison poussif en EuroLeague, pour sortir de son trou : un caviar pour... Léopold Cavalière dans le corner pour remettre Paris dans le match, puis les six derniers points de la soirée pour sceller le résultat (82-78).

Nadir HIFI
Nadir HIFI
21
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
PAR
82 78
ZAL

"Ce dont je suis le plus fier, c'est notre réaction après notre moment faible", exprimait d'ailleurs le coach Maxime Lefèvre, vainqueur de son premier match d'EuroLeague en carrière, avec un facteur X inattendu : Allan Dokossi (8 points à 100%, 8 rebonds et 1 contre), qui a livré un vaillant combat à Jonas Valanciunas.

Allan DOKOSSI
Allan DOKOSSI
8
PTS
8
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
PAR
82 78
ZAL

Dans le sillage de l'ancien fosséen, le Paris Basketball a assuré l'essentiel en se concentrant, cette fois, sur les petits détails : les pertes de balle, largement limitées par rapport à mardi (de 21 à 10), et le rebond. Prometteur pour la suite ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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