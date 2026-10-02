[Podcast] Courtside : Qui peut bousculer les Spurs et le Thunder dans la conférence Ouest ?

Respectivement finaliste NBA 2026 et champion NBA 2025, San Antonio et Oklahoma City apparaissent comme les deux ogres de la saison 2026-2027 dans la conférence Ouest. Autour de Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander, Spurs et Thunder disposent en effet des arguments pour jouer les premiers rôles. Mais derrière eux, la bataille s’annonce particulièrement ouverte.

We're (almost) so back 🔥 Watch NBA on Prime Opening Night on Friday, October 23rd 🍿 Knicks vs. Celtics at 6:30 PM ET, Rockets vs. Spurs at 9:30 PM ET (via monicamanolo/TT) pic.twitter.com/BzQKRR8A15 — NBA on Prime (@NBAonPrime) October 1, 2026

Denver conserve évidemment des ambitions avec Nikola Jokic, tandis que Houston a encore renforcé un effectif déjà très dense autour de Kevin Durant, Alperen Sengun et Amen Thompson. Les Lakers de Luka Doncic et les Wolves du nouveau duo Anthony Edwards – LaMelo Ball à l’arrière restent également des candidats sérieux, dans une conférence où les prétendants aux premières places ne manqueront pas.

Plus largement, l’Ouest demeure suffisamment profond pour rendre l’exercice du Power Ranking particulièrement délicat avant même le début de la saison. Qui possède réellement les armes pour menacer San Antonio et Oklahoma City ? Jusqu’où peuvent monter Denver, Houston ou Minnesota ? Et quelles franchises risquent au contraire de décevoir ?

Maxime Bodilis et Nicolas Flamecourt ont classé les 15 équipes de la conférence Ouest et confronté leurs choix dans ce nouvel épisode de Courtside, le podcast de BeBasket à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.