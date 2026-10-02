Betclic ELITE : le programme TV de la 2e journée sur DAZN, avec plusieurs duels entre invaincus

La première journée de Betclic ELITE a déjà dessiné deux groupes avant le deuxième rendez-vous de la saison. Dijon, Chalon-sur-Saône, Roanne, Le Mans, Saint-Quentin, Nanterre, Paris et l’ASVEL ont commencé par une victoire, tandis que leurs huit adversaires chercheront à débloquer leur compteur ce week-end.

La 2e journée débute vendredi 2 octobre avec Roanne – Nanterre et se terminera dimanche avec Le Mans – Paris. Les huit rencontres seront à suivre sur DAZN, avec une affiche également diffusée par la chaîne L’Équipe dimanche soir.

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Le programme DAZN de la 2e journée de Betclic ELITE Vendredi 2 octobre 20h00 : Roanne – Nanterre — DAZN Samedi 3 octobre 18h00 : Nancy – Cholet — DAZN

18h00 : Strasbourg – Boulazac — DAZN

18h30 : Limoges – Saint-Quentin — DAZN

18h30 : Pau-Lacq-Orthez – Dijon — DAZN

20h30 : Bourg-en-Bresse – Chalon-sur-Saône — DAZN Dimanche 4 octobre 16h30 : Gravelines-Dunkerque – ASVEL — DAZN

18h50 : Le Mans – Paris Basketball — DAZN et la chaîne L’Équipe

Roanne – Nanterre, premier duel entre vainqueurs

La deuxième journée commencera avec deux équipes ayant réussi leur entrée en matière. Roanne s’est imposé à Boulazac (79-81), grâce notamment au panier décisif de Darius Johnson, avant de retrouver la Halle André-Vacheresse pour la première fois de la saison en Betclic ELITE.

Nanterre a également commencé par une victoire, plus nette, contre le promu Pau-Lacq-Orthez (78-64). Une seule des deux formations pourra donc éventuellement conserver un bilan parfait vendredi soir.

Nancy, Cholet, Strasbourg et Boulazac veulent réagir

Le début de soirée de samedi offrira deux confrontations entre équipes battues lors de la première journée. Nancy, tombé à domicile contre Paris (73-78), recevra un Cholet Basket qui n’a pas réussi à contenir l’ASVEL (85-97).

Même situation pour Strasbourg et Boulazac. La SIG a commencé sa saison par un revers à Dijon (81-72), tandis que le BBD s’est incliné de deux points contre Roanne (79-81). L’une de ces deux équipes décrochera donc sa première victoire samedi.

Limoges tentera également de réagir après sa défaite à Chalon-sur-Saône (82-74), mais le CSP recevra un Saint-Quentin déjà lancé après son spectaculaire succès contre Bourg-en-Bresse après prolongation (106-103). Pau-Lacq-Orthez cherchera de son côté sa première victoire depuis son retour dans l’élite face à Dijon, vainqueur de Strasbourg pour commencer.

L’ASVEL veut confirmer, Le Mans – Paris pour conclure

Dimanche, l’ASVEL se déplacera à Gravelines-Dunkerque. Les Villeurbannais ont parfaitement lancé leur championnat en s’imposant 97-85 à Cholet pour la première de Tony Parker sur un banc de Betclic ELITE. Patty Mills avait notamment inscrit 17 points lors de cette victoire. Le BCM tentera pour sa part de rebondir après sa défaite en prolongation contre Le Mans (97-103).

La journée se terminera par l'une de ses principales affiches. Le Mans et le Paris Basketball ont tous les deux commencé par un succès à l’extérieur : le MSB à Gravelines-Dunkerque après prolongation et Paris à Nancy (78-73). Leur confrontation sera diffusée dimanche à 18h50 sur DAZN et la chaîne L’Équipe.

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