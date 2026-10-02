Les Blazers licencient déjà leur nouveau commentateur

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. L’aventure de Braiden Bell avec les Trail Blazers n'aura pas duré longtemps puisque la franchise de l’Oregon vient d'annoncer le licenciement de son nouveau commentateur sportif.

Sa nomination a pourtant eu lieu quelques heures plus tôt. Mais à la suite de la réapparition d’anciens messages racistes et sexistes publiés sur les réseaux sociaux en 2012 et 2013, Portland n'a eu d'autre choix que de mettre fin à leur collaboration.

Dans un communiqué officiel, les Blazers ont fermement condamné ces publications. « Les Portland Trail Blazers ont une tolérance zéro pour les commentaires racistes, sexistes ou blessants », a rappelé l’organisation, estimant que les messages attribués à Bell constituaient une violation de ses politiques, de celles de la NBA, ainsi que des valeurs et des attentes de l’équipe.

La franchise a également reconnu sa responsabilité dans cette affaire. « Nous n’avons pas été à la hauteur de nos propres exigences dans ce processus, et nous présentons nos excuses aux fans des Blazers et à Rip City », a-t-elle déclaré, avant d'affirmer : « Nous ferons mieux. »

Des publications datant de 2012 et 2013

Dès lors, les Blazers doivent maintenant trouver un remplaçant à Braiden Bell et s'éviter une nouvelle frasque. En effet, l'ancien commentateur du Phoenix Mercury en WNBA aurait tenu des propos offensants envers les personnes asiatiques et une remarque désobligeante à l’égard des femmes sur ses réseaux sociaux en décembre 2012.

D’autres messages, publiés en février 2013, comportaient également des propos sexistes, dont une insulte visant les femmes et une publication accompagnée du hashtag à caractère sexuel et discriminant « #ThirstyForTheD ».

The Portland Trail Blazers announced that they have parted ways with new play-by-play commentator Braiden Bell just hours after hiring him after old racist and offensive tweets resurfaced.



The posts included offensive comments about Asian people and women. pic.twitter.com/WNRiOjz7V3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2 octobre 2026

Braiden Bell a désactivé ses réseaux sociaux

La diffusion de ces captures d’écran a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Braiden Bell a ensuite désactivé ses comptes, tandis que les Blazers ont annoncé leur décision de ne pas le conserver.

Au-delà du licenciement, la franchise a insisté sur les exigences liées à la fonction de commentateur sportif, qui implique une responsabilité particulière à l’antenne comme en dehors. les Blazers ont ainsi affirmé vouloir maintenir leur standard « sans exception », tout en reconnaissant que son processus de recrutement n'avait pas permis d'anticiper la controverse. Les