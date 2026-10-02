Jalen Duren et les Pistons s’accordent enfin pour 200 millions de dollars

Pourtant, le natif de Pennsylvanie sort pourtant d’un exercice remarquable en NBA sur le plan individuel, s’imposant comme la clé de voûte de la raquette de Detroit. Avec 19,5 points et 10,5 rebonds de moyenne par match, Jalen Duren a crevé l’écran et décroché une première sélection au All-Star Game ainsi qu’une place dans une All-NBA Team .

L’intérieur de 22 ans et sa franchise ont bataillé durant tout l’intersaison pour trouver un terrain d’entente. Eligible à un contrat max de 287 millions sur 5 ans, le pivot n’a jamais reçu une telle offre de la part de Detroit.

BREAKING: All-NBA and All-Star center Jalen Duren has agreed to sign a five-year, $200 million fully guaranteed contract to return to the Detroit Pistons, agent Chafie Fields of THE•TEAM tells ESPN. This ends a prolonged restricted free agency dispute between the two sides. pic.twitter.com/hCvkze2ixd

À quelques heures seulement de la date limite des qualifying offer, fixée au 1er octobre à minuit, le long feuilleton de l’été a trouvé son dénouement. Jalen Duren a accepté l’ultime proposition des Pistons : un contrat de cinq ans et 200 millions de dollars, entièrement garanti et sans aucune option de fin de bail. La fin d’un bras de fer éprouvant pour le joueur comme pour sa direction.

Cependant, sa fin de saison en demi-teinte a refroidi les ardeurs des dirigeants de la franchise. En playoffs, le pivot a vu sa production chuter à 10,2 points et 8,5 rebonds de moyenne, et a même perdu du temps de jeu au profit lors de la série face aux Cavaliers. Ce mur rencontré lors de la post-season lui aura coûté très cher au moment de passer à la table des négociations.

Soucieux d’éviter d’éventuelles pénalités liées à la luxury tax, les Pistons ont abordé l’été en proposant un salaire annuel de 30 à 35 millions de dollars, bien en deçà des attentes du joueur. Pour faire pression, le pivot a sérieusement envisagé de signer sa qualifying offer de 9,6 millions afin de tester le marché dans un an. De son côté, Detroit n’a jamais cédé et a refusé toute option de sign-and-trade vers une autre équipe.

Les Pistons gardent leur noyau dur

Face au risque de voir leur pivot partir libre à terme, les dirigeants du Michigan ont fini par rehausser leur offre à 40 millions de dollars par an, tout en acceptant de retirer une clause sur le poids du joueur jugée absurde par son clan. Cet effort financier a convaincu Jalen Duren de renoncer à son pari et d’engranger le plus gros contrat de sa jeune carrière juste avant la date butoir.

Ainsi, la franchise du Michigan parvient à conserver sa jeune ossature bâtie autour de Cade Cunningham et Ausar Thompson, lui aussi prolongé cet été pour 155 millions sur cinq ans. Grâce à ces deux signatures, Detroit devrait continuer de batailler pour une place directe en playoffs. Leur grand défi s’avère désormais de s’affirmer de la même manière en post-season quand les défenses se resserrent et que l’adversaire exploite votre moindre faille soir après soir.