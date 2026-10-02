Victor Wembanyama refuse catégoriquement de promouvoir les paris sportifs

Victor Wembanyama ne souhaite pas associer son image aux paris sportifs. Interrogé par Mike Finger, journaliste au San Antonio Express-News, sur l’éventualité de promouvoir un jour une entreprise du secteur, le pivot français a immédiatement écarté cette possibilité. « Absolument pas. Je ne ferai jamais ça », a-t-il affirmé, avant de confier trouver « très triste » de voir certains joueurs en faire la promotion.

Victor Wembanyama was asked if he would ever sign a deal with a sports betting company: “Absolutely not. Honestly, I think it’s very sad to see some players promote it.” pic.twitter.com/foorjwznDq — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) 1 octobre 2026

À 22 ans, le joueur des Spurs affiche ainsi une position claire concernant ses futurs partenariats commerciaux. Cette déclaration intervient alors que les collaborations entre les sportifs professionnels et les plateformes de paris ou de prédiction occupent une place grandissante dans le paysage sportif américain.

Les propos de Wemby font notamment écho au récent partenariat conclu par LeBron James avec Polymarket. La superstar des Sixers a annoncé en septembre son rapprochement avec cette plateforme de marchés prédictifs, après l’expiration de son précédent contrat de sponsoring avec DraftKings.

Wemby face à LeBron James

Selon Front Office Sports, cet accord rapporterait 15 millions de dollars par an au quadruple MVP. Ce partenariat a également soulevé des interrogations autour des règles de la NBA et de la rémunération des joueurs, en raison des liens entre les plateformes de prédiction et l’univers des paris.

Sans citer directement le King, Wemby a donc exprimé son désaccord avec ce type de promotion, tout en précisant que chacun restait libre de ses choix mais en ce qui concerne ce type de produit "ce sera sans lui".

Victor Wembanyama Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 224 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : France

Club : San Antonio Spurs Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 24,9 #17 REB 11,4 #6 PD 3,1 #131

Victor Wembanyama, au cœur de l'attention

Désormais considéré comme l’un des visages majeurs de la ligue, le pivot français devrait souvent avoir à donner son point de vue sur différentes sujets hors basket. Récemment, le nouveau capitaine des Bleus s'était quelque peu épancher sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis qui auront lieu le 3 novembre. « Je pense que c'est un pays où la vie est difficile pour le citoyen moyen, et beaucoup de choses me dépassent », a reconnu le meilleur défenseur de la ligue.

L'Alien n'a d'ailleurs pas affiché de positions claires concernant ces futurs élections. « Je ne savais pas que les élections de mi-mandat avaient lieu cette année, a-t-il assuré prétendu. Elles m'affecteront probablement. Mais malheureusement, je ne pourrai pas les influencer directement, parce que je ne suis pas américain. »

Wemby speaks out about the ICE shootings in Minnesota:



“Every day I wake up and see the news and I'm horrified. I think it’s crazy that some people make it sound like the murder of civilians is acceptable” pic.twitter.com/6Rgm01yoaJ — vids that go hard (@vidsthatgohard) 27 janvier 2026

Une subtile manière d'esquiver les questions sur son engagement politique même si le Français avait pris position face à l'ICE (police de l'immigration américaine) en août dernier.