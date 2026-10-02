« Je ne veux pas le décevoir » : Patty Mills raconte pourquoi il a dit oui à Tony Parker

Douze ans après avoir remporté ensemble le titre NBA avec les San Antonio Spurs, Tony Parker et Patty Mills ont renoué leur histoire commune à l’ASVEL. Mais cette fois, le Français occupe le banc villeurbannais et l’Australien fait partie des joueurs chargés de porter son nouveau projet.

Dans un entretien accordé à SKWEEK après la lourde défaite de l’ASVEL sur le parquet du Panathinaïkos (102-79), Mills est revenu sur ce qui l’avait convaincu de rejoindre Villeurbanne malgré un été mouvementé pour le club. Sa réponse est sans détour : « Tony, sans aucun doute ».

L’ancien joueur de San Antonio explique avoir adhéré à la vision de son ancien coéquipier et vouloir désormais lui apporter son soutien. Au-delà de leur proximité, Mills insiste sur sa volonté de contribuer au projet aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Une implication qui revêt également une dimension personnelle. Le champion NBA 2014 explique avoir beaucoup de respect pour Parker, qu’il considère comme un ami et un ancien coéquipier important dans son parcours. D’où cette volonté affichée de l’accompagner dans sa nouvelle aventure : « Je ne veux pas le décevoir ».

À 38 ans, Los Angeles 2028 reste dans son viseur

Son arrivée en France n’est pas non plus envisagée comme une simple dernière étape avant la retraite. Patty Mills conserve des ambitions internationales très précises avec l’Australie.

Interrogé sur la suite de sa carrière, le meneur a confirmé que les deux prochaines années s’inscrivaient dans sa préparation en vue des grandes échéances avec les Boomers. Les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 figurent clairement dans ses plans.

Mills estime ainsi que l’EuroLeague lui offre un environnement suffisamment compétitif pour continuer à se confronter au plus haut niveau et préparer les prochains rendez-vous internationaux. Une perspective importante pour un joueur qui a déjà participé à cinq éditions des Jeux olympiques avec l’Australie.

Ses premiers pas européens ont d’ailleurs déjà offert deux scénarios très différents. Après 15 points et 3 passes décisives pour ses débuts contre le Maccabi Tel-Aviv, il a été limité à 5 points en 13 minutes face au Panathinaïkos.

PROFIL JOUEUR Patty MILLS Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 38 ans (11/08/1988) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 10 #81 REB 1 #191 PD 2 #87

Mills découvre « une culture très impressionnante »

Cette soirée difficile à Athènes n’a pas empêché Mills de ressortir marqué par ce qu’il venait de vivre. Après une carrière professionnelle effectuée très majoritairement en NBA, l’Australien découvre désormais les salles et la pression propres au basket européen.

L’ambiance du Panathinaïkos l’a particulièrement impressionné. Mills souligne la différence culturelle qui accompagne les rencontres européennes et l’importance accordée aux résultats.

À 38 ans, l’ancien des Spurs a donc choisi un environnement encore nouveau pour lui. Avec un double objectif désormais clairement formulé : accompagner Tony Parker dans son projet à l’ASVEL et tenter de prolonger son immense parcours international jusqu’à Los Angeles 2028.