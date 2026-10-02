Théo Maledon a beau multiplier les performances individuelles, le Real Madrid ne gagne toujours pas. Après sa défaite contre l'Anadolu Efes Istanbul mardi, le club madrilène a encore chuté jeudi 1er octobre, cette fois face à l'Hapoel Tel-Aviv (102-98), à Sofia, en Bulgarie.

Pourtant, le meneur français a signé une prestation exceptionnelle : 26 points à 9/12 aux tirs, dont 1/1 à 3-points, 7/7 aux lancers francs, 5 rebonds, 7 passes décisives et 40 de PIR en seulement 25 minutes et 39 secondes. Un record à la marque cette saison en EuroLeague (avec T.J. Shorts), qui ne suffit pas à empêcher le Real de commencer sa saison par trois défaites, une première dans son histoire dans la compétition.

Les records de points cette saison en EuroLeague

Théo Maledon égale le record de points de T.J. Shorts

Avec ses 26 points, Théo Maledon a égalé la meilleure marque de ce début de saison 2026-2027, établie par T.J. Shorts. Mais au-delà de son adresse (8/11 à 2-points), c'est surtout son influence globale qui impressionne. Le Normand a provoqué six fautes, délivré sept passes décisives et perdu un seul ballon, pour terminer avec 40 de PIR (35 d'évaluation).

Theo Maledon, el nuevo líder del Real Madrid



🔝 El francés ha sido el más destacado en la derrota de los blancos ante el Hapoel Tel Aviv: 26 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias para 40 de valoración pic.twitter.com/qYN4dfjyrb — Eurohoops España (@EurohoopsES) 1 octobre 2026

Cette performance le place à égalité avec Elijah Bryant, lui aussi crédité de 40 de PIR jeudi soir. L'arrière de l'Hapoel Tel-Aviv a compilé 22 points, 13 rebonds et 7 passes décisives. Vasilije Micic a également inscrit 22 points pour le club israélien, qui a remporté ses deux rencontres de la semaine.

Maledon confirme ainsi son importance dans l'effectif dirigé par Pedro Martinez. Mais son rendement individuel contraste avec les difficultés collectives du Real Madrid, incapable de remporter l'une de ses trois premières rencontres européennes.

Timothé Luwawu-Cabarrot inscrit 21 points, Olivier Sarr absent de la feuille de match

L'autre Français en vue côté madrilène est Timothé Luwawu-Cabarrot. Titulaire, l'ailier a inscrit 21 points en 27 minutes, avec notamment 5 tirs à 3-points réussis sur 10 tentatives. Il a ajouté 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, terminant avec 12 d'évaluation.

L'ancien joueur NBA a notamment participé au retour spectaculaire des Madrilènes dans le troisième quart-temps, avec 14 points inscrits en seulement six minutes. Une séquence offensive qui a permis au Real de reprendre les commandes après avoir été largement dominé en première période.

Quant à Olivier Sarr, il ne figurait pas sur la feuille de match du Real Madrid. Le club espagnol comptait en revanche sur Walter Tavares, auteur de 14 points et 13 rebonds pour 27 d'évaluation.

Le Real Madrid remonte 22 points de retard avant de craquer

La rencontre avait pourtant très mal commencé pour le Real Madrid. Menés de 12 points après seulement sept minutes, les Espagnols ont accumulé les difficultés défensives. Leur retard est monté jusqu'à -22, tandis que l'Hapoel Tel-Aviv inscrivait 63 points en première période.

Le Real a ensuite complètement inversé la tendance. Grâce notamment à Maledon et Luwawu-Cabarrot, les Madrilènes ont signé un impressionnant 19-0 pour passer devant avant la fin du troisième quart-temps.

Mais les joueurs de Pedro Martinez n'ont pas réussi à maintenir leur rythme. L'Hapoel a repris l'avantage dans le dernier quart-temps pour finalement s'imposer 102-98.

Après la rencontre, Pedro Martínez a notamment regretté les choix effectués au moment où son équipe avait réussi à renverser la situation : « En deuxième période, avec davantage d'agressivité, nous avons réussi à revenir. C'était très difficile parce que l'Hapoel est une équipe très expérimentée, mais nous avons été capables de revenir dans le match et de prendre un ou deux points d'avance. À ce moment-là, nous avons dû effectuer des rotations, et celles-ci n'ont pas fonctionné. Finalement, dans les dernières minutes, l'Hapoel a obtenu davantage de lancers francs et a mérité de gagner. »

Le nouvel entraîneur madrilène refuse toutefois de désigner des responsables : « Nous devons refuser de chercher des excuses. Nous devons refuser de chercher des coupables. Nous sommes une équipe dans les bons comme dans les mauvais moments, et ce dont nous avons besoin, c'est de progresser. »

Trois défaites en trois matchs : un départ inédit pour le Real Madrid

Vainqueur de la première SuperCoupe d'EuroLeague moins de deux semaines auparavant, le Real Madrid connaît désormais un début de saison particulièrement compliqué.

Après avoir perdu contre Dubaï lors de la première journée, puis sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul (94-84), les Madrilènes ont concédé une troisième défaite consécutive. Jamais le Real n'avait commencé une saison d'EuroLeague avec un bilan de 0 victoire pour 3 défaites. Cependant, il convient de rappeler que ces trois rencontres étaient à l'extérieur et que le club de la maison blanche n'a jamais terminé les rencontres très loin.

Les scénarios ont toutefois été différents : un effondrement en fin de match à Dubaï, un deuxième quart-temps manqué à Istanbul, puis une première période catastrophique contre l'Hapoel Tel-Aviv.

Malgré les performances de Théo Maledon et Timothé Luwawu-Cabarrot, le Real Madrid doit désormais trouver des solutions collectives. Sa prochaine rencontre européenne aura lieu jeudi 8 octobre, à domicile, contre le Partizan Belgrade. Avec l'objectif de décrocher enfin une première victoire.