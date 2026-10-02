Après plusieurs mois d’attente, Enzo Shahrvin obtient enfin le feu vert de la NCAA avec Purdue

Cette fois, Enzo Shahrvin peut pleinement lancer son aventure américaine. Arrivé à Purdue durant l’été, l’ancien intérieur du Paris Basketball attendait toujours de connaître la décision de la NCAA concernant son éligibilité. Celle-ci est désormais favorable : le Français pourra participer aux rencontres de Purdue lors de la saison 2026-2027.

La nouvelle a été annoncée jeudi 1er octobre à l’issue d’un entraînement des Boilermakers. Une vidéo publiée par Purdue montre le groupe célébrer avec Shahrvin l’annonce de son éligibilité. Il disposera d’une seule saison pour évoluer en NCAA.

Got some news today. pic.twitter.com/ccovieWSJQ — Purdue Men's Basketball (@BoilerBall) 1 octobre 2026

Une situation qui vient mettre fin à plusieurs mois d’incertitude. Le 20 juillet dernier, BeBasket expliquait que le Francilien avait bien rejoint West Lafayette et qu’il pouvait s’entraîner avec Purdue, mais qu’il restait dans l’attente du feu vert de la NCAA. Cette absence de validation l’avait notamment empêché de participer aux rencontres de préparation disputées par son équipe au Canada durant l’été.

Matt Painter attendait encore la décision fin septembre

Le dossier était toujours en suspens quelques jours seulement avant cette annonce. Le 25 septembre, l’entraîneur Matt Painter expliquait encore espérer une réponse dans les semaines suivantes, tout en reconnaissant ne pas avoir de maîtrise sur le calendrier de la NCAA.

Purdue peut désormais intégrer définitivement Shahrvin à sa rotation pour la saison à venir.

La saison dernière, Shahrvin a notamment tourné à 2,3 points, 4,6 rebonds et 0,8 contre en 10,6 minutes sur 30 rencontres de Betclic ÉLITE, avec 65 % de réussite aux tirs. Il a également disputé l'Euroleague avec le club parisien.

PROFIL JOUEUR Enzo SHAHRVIN Poste(s): Pivot Taille: 201 cm Âge: 23 ans (13/02/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 2,3 #214 REB 4,6 #38 PD 0,7 #185

Passé par l’Élan béarnais avant de rejoindre le Paris Basketball en 2023, avec également un prêt à Saint-Quentin, Shahrvin arrive aux États-Unis avec une expérience inhabituelle pour un joueur NCAA. Avec Paris, il a notamment remporté l’EuroCup en 2024.

Première possibilité de jouer dès le 18 octobre

Le Français peut désormais se concentrer exclusivement sur le terrain. Purdue doit disputer son premier match de préparation le 18 octobre à West Lafayette contre Ball State. Deux autres rencontres de présaison sont programmées avant le véritable coup d’envoi de l’exercice.

Les Boilermakers ouvriront officiellement leur saison le 2 novembre à Las Vegas face à Gonzaga. Après avoir passé tout l’été à s’entraîner sans savoir s’il pourrait participer à la compétition, Enzo Shahrvin connaît enfin la réponse : son passage de la Betclic ÉLITE à la NCAA peut véritablement commencer.