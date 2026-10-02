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Un début de training camp contrarié pour Noah Penda

Noah Penda n’a pas pu participer au début du training camp du Orlando Magic en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. À quelques jours du lancement de la présaison, aucune durée d’indisponibilité n’a pour l’instant été communiquée.
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Résumé
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Un début de training camp contrarié pour Noah Penda
Premier contretemps pour Noah Penda avant sa deuxième saison avec Orlando
Crédit photo : IMAGN IMAGES via Reuters Connect
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La préparation de Noah Penda avec les Orlando Magic commence à l’écart des terrains. Le Français de 21 ans s’est blessé aux ischio-jambiers et a été contraint de manquer le début du training camp du Magic. L’information a été rapportée sans précision supplémentaire concernant la nature exacte de la blessure ou la durée de son indisponibilité.

Une blessure aux ischio-jambiers pour débuter la préparation

À ce stade, sa présence pour le premier match de présaison d’Orlando reste donc incertaine. Le Magic doit débuter sa préparation le mercredi 7 octobre sur le parquet des Memphis Grizzlies, avant quatre rencontres de présaison au total.

Orlando Magic

Prochains matchs

DateMatch
21/10/2026Orlando Magic - Atlanta Hawks
23/10/2026Orlando Magic - Minnesota Timberwolves
26/10/2026New York Knicks - Orlando Magic
28/10/2026Toronto Raptors - Orlando Magic
30/10/2026Toronto Raptors - Orlando Magic

Une deuxième saison NBA à lancer

Cette alerte physique intervient au moment où Noah Penda s'apprête à entamer sa deuxième saison en NBA. Choisi en 32e position de la Draft 2025, l’ancien joueur de Vichy et du Mans avait découvert la grande ligue avec Orlando lors de l’exercice 2025-2026.

La saison dernière il a disputé 61 matchs en NBA pour 3,8 points, 3,1 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne. On a pu aussi le voir le temps de 3 matchs en G-League flirtant avec le double-double (12,7 points, 9,3 rebonds et 2,3 passes en 29 minutes).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Noah Penda.jpg
Noah PENDA
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 199 cm
Âge: 21 ans (07/01/2005)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
3,8
#455
REB
3,1
#293
PD
1,1
#375

Après une première année consacrée à son installation dans l’effectif d’Orlando, Penda doit désormais attendre l’évolution de ses ischio-jambiers avant de pouvoir véritablement lancer sa préparation. Pour l'heure, aucun calendrier concernant son retour à l'entraînement n'a été annoncé.

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