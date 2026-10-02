Un début de training camp contrarié pour Noah Penda

La préparation de Noah Penda avec les Orlando Magic commence à l’écart des terrains. Le Français de 21 ans s’est blessé aux ischio-jambiers et a été contraint de manquer le début du training camp du Magic. L’information a été rapportée sans précision supplémentaire concernant la nature exacte de la blessure ou la durée de son indisponibilité.

Sean Sweeney said Anthony Black suffered a "minor ankle sprain" during the voluntary workouts and has been held out of practice to start training camp as a precaution. He said Noah Penda also tweaked his hamstring. Team wants to be careful with two-a-day practices. #Magic — Orlando Magic Daily (@OMagicDaily) 30 septembre 2026

Une blessure aux ischio-jambiers pour débuter la préparation

À ce stade, sa présence pour le premier match de présaison d’Orlando reste donc incertaine. Le Magic doit débuter sa préparation le mercredi 7 octobre sur le parquet des Memphis Grizzlies, avant quatre rencontres de présaison au total.

Une deuxième saison NBA à lancer

Cette alerte physique intervient au moment où Noah Penda s'apprête à entamer sa deuxième saison en NBA. Choisi en 32e position de la Draft 2025, l’ancien joueur de Vichy et du Mans avait découvert la grande ligue avec Orlando lors de l’exercice 2025-2026.

La saison dernière il a disputé 61 matchs en NBA pour 3,8 points, 3,1 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne. On a pu aussi le voir le temps de 3 matchs en G-League flirtant avec le double-double (12,7 points, 9,3 rebonds et 2,3 passes en 29 minutes).

PROFIL JOUEUR Noah PENDA Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 199 cm Âge: 21 ans (07/01/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3,8 #455 REB 3,1 #293 PD 1,1 #375

Après une première année consacrée à son installation dans l’effectif d’Orlando, Penda doit désormais attendre l’évolution de ses ischio-jambiers avant de pouvoir véritablement lancer sa préparation. Pour l'heure, aucun calendrier concernant son retour à l'entraînement n'a été annoncé.