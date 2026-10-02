Léopold Ca va retrouver les parquets… face à son ancien club

L’attente touche à sa fin pour Léopold Ca. Selon les informations de Clément Bigois (Nice-Matin), l’intérieur français doit retrouver la compétition ce vendredi 2 octobre à l’occasion du déplacement des Sharks d’Antibes chez l’Alliance Sport Alsace.

🦈 Les @AntibesSharks feront encore sans Khalil Miller (touché à une cheville) pour le déplacement à @basket_asa. Mais bonne nouvelle avec le grand retour de Léopold Ca, face à son ancien club. Il n'a plus joué depuis une rupture du tendon d'Achille (23/12/25).#ELITE2 — Clément Bigois (@ClemBigois) 2 octobre 2026

Un retour forcément particulier puisque le joueur de 28 ans va retrouver le club avec lequel sa dernière apparition officielle remonte au 23 décembre 2025. Ce soir-là, face à Challans, Léopold Ca avait été contraint de quitter le parquet après seulement quelques minutes. L’ASA avait ensuite annoncé une rupture du tendon d’Achille et une opération programmée dès le lendemain. Sa saison 2025-2026 s’était ainsi arrêtée prématurément.

Après plusieurs mois de rééducation, l’ancien Monégasque avait rejoint Antibes durant l’intersaison. Il connaît déjà parfaitement la maison azuréenne puisqu’il avait porté le maillot des Sharks entre 2020 et 2022, avant de rejoindre Gries-Souffel puis l’ASA. BeBasket avait annoncé son retour à Antibes le 9 juin dernier.

PROFIL JOUEUR Léopold CA Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 28 ans (02/09/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 6,9 #162 REB 4,1 #74 PD 1,6 #121

Khalil Miller toujours absent

Si Antibes récupère ainsi une solution dans son secteur intérieur, JD Jackson devra encore composer sans Khalil Miller. Le pivot canadien, touché à une cheville, ne participera pas au déplacement en Alsace, toujours selon Clément Bigois.

Son absence avait déjà été constatée lors de la victoire contre Nantes (81-73) pour la première journée d’ELITE 2. Antibes avait alors dû évoluer sans Miller, mais également sans Ca, encore en phase de reprise.

Arrivé cet été après avoir évolué au Lokomotiv Plovdiv, Khalil Miller avait été élu MVP du championnat bulgare la saison dernière, avec 14,7 points et 12,2 rebonds de moyenne.

Des retrouvailles immédiates avec l’ASA

Le scénario du calendrier ajoute une dimension particulière au retour de Léopold Ca. Sa première rencontre depuis sa grave blessure doit précisément avoir lieu contre l’ASA, où il évoluait depuis 2022 et avec laquelle il avait entamé la saison 2025-2026.

Après avoir lancé sa saison d’ELITE 2 par un succès contre Nantes, Antibes tentera donc d’enchaîner en Alsace.