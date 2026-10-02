Evan Fournier, deuxième des joueurs d’EuroLeague aux plus hauts salaires cumulés en NBA

Evan Fournier figure à la deuxième place du comptage effectué par BasketNews concernant les salaires cumulés en NBA pour les 132 joueurs d’EuroLeague de la saison 2026-2027 passés par la grande ligue nord-américaine. Ses salaires en NBA atteignent 145,4 millions de dollars bruts, contre 157,1 millions pour Jonas Valanciunas, en tête. Leurs montants cumulés représentent à eux seuls plus de 300 millions de dollars, sur les quelque 1,59 milliard recensés pour l’ensemble des joueurs du classement.

Evan Fournier derrière Jonas Valanciunas, loin devant le troisième

Jonas Valanciunas domine le classement avec 157,1 millions de dollars de salaires NBA cumulés. Evan Fournier suit à 145,4 millions, soit 11,7 millions de moins. Patty Mills, troisième, pointe à 85,6 millions : près de 60 millions de dollars le séparent du Français.

PROFIL JOUEUR Jonas VALANCIUNAS Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 34 ans (06/05/1992) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 12 #47 REB 6,7 #9 PD 3 #38

Les contrats signés par Fournier à Orlando puis à New York expliquent sa place dans ce classement. Il avait signé pour cinq ans et 85 millions de dollars avec le Magic en 2016, puis quatre ans et 73 millions avec les Knicks. Le classement porte sur les salaires perçus en NBA, pas sur les revenus actuels des joueurs en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Evan FOURNIER Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 33 ans (29/10/1992) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 10,7 #70 REB 3 #83 PD 1,7 #91

Le top 10 des salaires NBA cumulés Jonas Valanciunas : 157,1 millions de dollars Evan Fournier : 145,4 millions Patty Mills : 85,6 millions Davis Bertans : 84,7 millions Cory Joseph : 78,9 millions Jae Crowder : 71,9 millions T.J. Warren : 60,3 millions Kenneth Faried : 56,9 millions Jabari Parker : 56,4 millions Dario Saric : 51,1 millions

Les dix premiers dépassent tous les 50 millions de dollars de salaires NBA cumulés. 27 joueurs ont atteint au moins 10 millions de dollars au cours de leur carrière dans la ligue. Ils sont 102 à avoir perçu au moins un million.

Quels autres Français figurent dans le classement ?

Frank Ntilikina est le deuxième Français le mieux placé, au 17e rang avec 24,7 millions de dollars. Guerschon Yabusele suit à la 20e place (15,6 millions), devant Timothé Luwawu-Cabarrot, 29e ex æquo (8,9 millions). Joffrey Lauvergne est 47e avec 6,7 millions, tandis que Théo Maledon occupe le 51e rang ex æquo avec 5,9 millions.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 11 #60 REB 5 #26 PD 1,5 #95

Plus bas figurent Élie Okobo (2,6 millions de dollars), Olivier Sarr (1,2 million), Yves Pons (462 600 dollars), Joël Ayayi (462 000 dollars) et Jaylen Hoard (400 000 dollars).

Ces chiffres proviennent des calculs de BasketNews, fondés sur les données de Spotrac et de HoopsHype. Ils correspondent à des montants bruts, avant impôts ; les deux millions de dollars que Denver doit encore verser à Jonas Valanciunas ne sont pas inclus dans son total.