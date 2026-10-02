La Fédération internationale a lancé son championnat... des plus de 40 ans !

La Fédération internationale de basketball (FIBA) continue de diversifier ses offres de pratique. La voici qui développe une compétition internationale réservée... aux joueurs et joueuses de 40 ans et plus.

Après une première édition organisée en Grèce (en 3x3 et 5 contre 5, voir plus bas), direction l'Allemagne et la richissime Bavière pour la FIBA Masters Open 2027. Elle aura lieu à Munich du 7 au 15 août. La FIBA a également annoncé l’ajout d’une compétition de basket fauteuil, sans en détailler à ce stade les conditions de participation.

Le basket fauteuil rejoint le FIBA Masters Open 2027

Le FIBA Masters Open est ouvert aux équipes féminines et masculines, avec des catégories d’âge à partir de 40 ans. Sa première édition, organisée en Grèce du 4 au 12 juillet 2026, a réuni près de 1 000 joueuses et joueurs venus de 28 pays, pour des tournois de 3x3 et de 5 contre 5.

Ces deux disciplines seront de nouveau au programme à Munich, alors que l'Allemagne a remporté le premier tournoi masculin de 5x5. Le basket fauteuil s’y ajoutera pour la première fois. Pour y participer, il faut se préinscrire en cliquant ici indique la FIBA dans son communiqué.

Une ouverture au BMW Park, du 3x3 au Pineapple Park

La cérémonie d’ouverture se tiendra au BMW Park, salle construite pour les Jeux olympiques de Munich en 1972, où jouait le Bayern Munich avant l'ouverture de sa nouvelle salle. Les matches de basketball seront répartis dans plusieurs salles de Munich, tandis que les compétitions de 3x3 auront lieu au Pineapple Park, un site du Bayern.