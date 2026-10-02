Après ses 35 points, David Michineau signe son premier triple-double en carrière !

David Michineau continue de se distinguer avec son club saoudien d'Al Ula. Opposé à Shahrdari Gorgan jeudi 1er octobre au Liban, dans un match qui devait départager les deux équipes pour une place en demi-finales, le Français a noirci la feuille de statistiques.

Le meneur de 32 ans a terminé avec 12 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, réussissant ainsi un triple-double dans la victoire saoudienne (99-84).

Son premier triple-double en carrière

Il s'agit de son tout premier triple-double en carrière, lui qui n'était jamais monté au-delà des 10 rebonds en pros, "stoppé" à 9 en juin 2021 face à Cholet, un soir où il était passé tout près d'y arriver avec les Metropolitans (9 points, 9 rebonds et 11 passes décisives).

Al Ula avait déjà pris les commandes à la pause (53-39), avant de creuser davantage l'écart dans le troisième quart-temps pour aborder les dix dernières minutes avec vingt longueurs d'avance (74-54). Gorgan a réduit l'écart dans la dernière période sans parvenir à remettre en cause le succès d'Al Ula.

Michineau n'était cependant pas le principal scoreur de son équipe : Elijah Stewart a inscrit 44 points, tandis que Mitchell Creek a ajouté 17 points et 7 rebonds.

FIBA

Après 35 points, Michineau récidive autrement

Ce triple-double intervient seulement deux jours après une autre performance majeure de l'ancien joueur de Cholet, Hyères-Toulon, Levallois, Boulogne-Levallois et Naples.

Lors de la défaite d'Al Ula contre Sagesse (95-89), David Michineau avait inscrit 35 points et capté 10 rebonds. Face à Gorgan, son influence a pris une autre forme, avec ses 11 passes décisives et 11 rebonds en complément de ses 12 points.

Sur les deux dernières rencontres du Final 8, le Guadeloupéen a donc successivement signé un match à 35 points et 10 rebonds, puis un triple-double.

Une première historique pour Al Ula

Cette victoire permet surtout à Al Ula de terminer parmi les deux premiers du groupe B avec un bilan de deux victoires pour une défaite et de poursuivre sa route dans la compétition.

Le club devient le premier représentant saoudien à atteindre les demi-finales du Final 8 de la West Asia Super League.

David Michineau et ses coéquipiers retrouveront Al Riyadi en demi-finale samedi 3 octobre à Zouk Mikael, au Liban.