Betclic Élite

Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »

BETCLIC ELITE - L'AS Monaco a officialisé l'arrivée du meneur français au statut de JFL David Michineau en provenance de Turquie. Le joueur retrouve le championnat de France trois ans après l'avoir quitté, "dans un club qui est l'un des meilleurs d'Europe".
|
00h00
Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »

Après deux saisons à Bursaspor, David Michineau retrouve le Championnat de France à Monaco.

Crédit photo : FIBA

Comme nous l’évoquions ce lundi, le club de la Principauté, qui avait grandement besoin de joueurs formés localement (JFL), a officialisé dans un communiqué l’arrivée de l’international français David Michineau (1,84 m, 31 ans), qui évoluait en Turquie depuis deux saisons.

Passé par Chalon notamment mais aussi Hyères-Toulon, et Boulogne-Levallois de 2018 à 2022, le natif des Abymes en Guadeloupe retrouve le Championnat de France trois ans après l’avoir quitté. Avant son retour, Michineau brillait depuis deux saisons sous le maillot de Bursaspor, en Turquie. Il valait encore 14,6 points à 49% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception la saison passée, en 28 minutes de moyenne en Super Ligi.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_David Michineau.jpg
David MICHINEAU
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 31 ans (06/06/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi
PTS
14,2
#29
REB
3,3
#86
PD
3,3
#45

Dans le communiqué, le joueur s’est dit “vraiment content de rejoindre ce club de Monaco. Il s’agit pour moi d’une opportunité vraiment de toucher au plus haut niveau dans un club qui est l’un des meilleurs d’Europe”, avance-t-il plein d’enthousiasmeIl espère se servir de son expérience en Turquie pour apporter au club du Rocher : “J’ai très vite eu un rôle important là-bas, et c’est ce qui m’a permis de performer avec des coachs qui m’ont laissé m’exprimer librement sur le terrain”.

LIRE AUSSI
EuroLeague - L'AS Monaco a annoncé la signature de l'arrière serbe Nemanja Nedović pour la saison 2025-2026.
« Je ne voulais que Monaco » – Nemanja Nedović débarque officiellement à l’ASM – BeBasket
Rédaction

À 31 ans, Michineau vient densifier une ligne arrière déjà très fournie, composée de Élie Okobo, Matthew Strazel, Mike James, Jordan Loyd, Nick Calathes, mais aussi de la dernière recrue star en date : Nemanja Nedovic. Si aucun départ n’intervient, la Roca Team comptera 16 joueurs dans son effectif cette saison, dont 6 JFL. Les dirigeants devraient d’ailleurs rencontrer Mike James dans les prochains jours.

LIRE AUSSI
EuroLeague - Mike James, annoncé de retour à l’AS Monaco, n’a toujours pas participé à la préparation de l’équipe. Selon l’insider grec Sotiris Vetakis, le meneur américain doit rencontrer la direction monégasque dans les prochains jours pour exprimer ses plaintes.
Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine – BeBasket
Rédaction

L’effectif 2025-2026 de l’AS Monaco :

  • Mike James, Matthew Strazel*, Nick Calathes**, Elie Okobo*, Nemanja Nedovic** et David Michineau*
  • Jordan Loyd**, Terry Tarpey*, Juhann Begarin* et Alpha Diallo**
  • Jaron Blossomgame, Nikola Mirotic**, Yoan Makoundou*, Kevarrius Hayes, Donatas Motiejunas** et Daniel Theis**

*Joueurs formés localement (JFL)
**Joueurs avec le statut bosman ou cotonou

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
T-shirt offcourt

