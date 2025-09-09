Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »

Comme nous l’évoquions ce lundi, le club de la Principauté, qui avait grandement besoin de joueurs formés localement (JFL), a officialisé dans un communiqué l’arrivée de l’international français David Michineau (1,84 m, 31 ans), qui évoluait en Turquie depuis deux saisons.

David Michineau à Monaco ! 🇲🇨 💪 Référence du championnat de France, l'international tricolore (31 ans, 1m91) vient renforcer la traction arrière monégasque 🔮 ➕️ Il est le 6e JFL de notre effectif 🇫🇷 Bienvenue David ! 🙌 🗣 Retrouvez le communiqué officiel et sa réaction… pic.twitter.com/7qWqHDJhyG — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 9, 2025

Passé par Chalon notamment mais aussi Hyères-Toulon, et Boulogne-Levallois de 2018 à 2022, le natif des Abymes en Guadeloupe retrouve le Championnat de France trois ans après l’avoir quitté. Avant son retour, Michineau brillait depuis deux saisons sous le maillot de Bursaspor, en Turquie. Il valait encore 14,6 points à 49% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception la saison passée, en 28 minutes de moyenne en Super Ligi.

PROFIL JOUEUR David MICHINEAU Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 31 ans (06/06/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 14,2 #29 REB 3,3 #86 PD 3,3 #45

Dans le communiqué, le joueur s’est dit “vraiment content de rejoindre ce club de Monaco. Il s’agit pour moi d’une opportunité vraiment de toucher au plus haut niveau dans un club qui est l’un des meilleurs d’Europe”, avance-t-il plein d’enthousiasme. Il espère se servir de son expérience en Turquie pour apporter au club du Rocher : “J’ai très vite eu un rôle important là-bas, et c’est ce qui m’a permis de performer avec des coachs qui m’ont laissé m’exprimer librement sur le terrain”.

À 31 ans, Michineau vient densifier une ligne arrière déjà très fournie, composée de Élie Okobo, Matthew Strazel, Mike James, Jordan Loyd, Nick Calathes, mais aussi de la dernière recrue star en date : Nemanja Nedovic. Si aucun départ n’intervient, la Roca Team comptera 16 joueurs dans son effectif cette saison, dont 6 JFL. Les dirigeants devraient d’ailleurs rencontrer Mike James dans les prochains jours.

L’effectif 2025-2026 de l’AS Monaco :

Mike James, Matthew Strazel*, Nick Calathes**, Elie Okobo*, Nemanja Nedovic** et David Michineau*

Jordan Loyd**, Terry Tarpey*, Juhann Begarin* et Alpha Diallo**

Jaron Blossomgame, Nikola Mirotic**, Yoan Makoundou*, Kevarrius Hayes, Donatas Motiejunas** et Daniel Theis**

*Joueurs formés localement (JFL)

**Joueurs avec le statut bosman ou cotonou