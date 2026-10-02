Anthony Bria, le nouveau joueur à suivre à la Chorale de Roanne ?

En pleine mutation avec le départ quasi-systématique chaque année de ses meilleurs éléments pour le monde professionnel, qu’il soit en LNB, NM1 ou NCAA, le championnat Espoirs se trouve de nouveaux leaders chaque saison. Et parmi les nouvelles têtes, il y a notamment celle d’un U21 de Roanne : Anthony Bria (1,97 m, 17 ans).

Auteur d’une prestation XXL, frôlant le triple-double lors de la première journée des Espoirs ELITE, le natif de Bron a mené les Espoirs de Roanne à un large succès sur le parquet de Boulazac (102-72). Originaire du Rhône, le local peut-il incarner l’avenir de la Chorale ?

Une entrée en matière XXL à Boulazac

Pour son retour dans le championnat Espoirs ELITE, la Chorale s’est imposée sans trembler à Boulazac (102-72). L’un des hommes forts du côté de Roanne a été son arrière Anthony Bria. Son entrée en lice a été un récital : il a mélangé agressivité offensive, menace derrière l’arc, création pour autrui, apport au rebond et activité défensive. Il a fini la rencontre avec 34 points inscrits (à 15 sur 24 tentatives), capté 10 rebonds, délivré 4 passes décisives et intercepté 9 ballons, le tout en 29 minutes de jeu.

Un pur produit roannais

Anthony Bria est installé depuis belle lurette au sein de la Chorale de Roanne. Avant d’en intégrer son centre de formation, il évoluait au sein de l’équipe U15 ELITE de la Chorale (13,4 points en 2022-2023). Passé ensuite par les U18 ELITE (23 matchs, avec un rendement moyen de 4,7 points), il a rapidement intégrer l’effectif U21 en parallèle, mais ne jouait jusqu’ici qu’en Espoirs ELITE 2 du fait de la relégation des Roannais en ELITE en 2024.

Un joueur connu des Espoirs ELITE

Ce championnat U21 de niveau inférieur lui a permis d’obtenir des responsabilités en étant surclassé très jeune. Après avoir le terrain chez les champions de la division en 2024-2025 (14 minutes par rencontre), il en est devenu le leader lors d’une saison 2025-2026 très solide à ce niveau. En effet, lors de cet exercice, il a tourné à 17,4 points, 6 rebonds, 3,6 passes décisives et 2,9 interceptions en 32 minutes de moyenne sur 19 matchs disputés.

Il a aussi eu l’occasion de goûter au niveau supérieur, lors trois apparitions en ELITE 2, avec le groupe professionnel, pour de courtes séquences de 7 minutes en moyenne. Établi, il compte désormais confirmer en Espoirs ELITE.

Anthony Bria Poste : Meneur/Arrière

Taille : 193 cm

Âge : 17 ans

Nationalité : France

Club : Espoirs Roanne Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 34,0 #1 REB 10,0 #3 PD 4,0 #21

Un collectif roannais solide

Roanne n’arrive pas en Espoirs ELITE en simple promu. Non, l’équipe de Joris Mercier compte de bons éléments. En effet, outre Bria, deux coéquipiers ont eux aussi dépassé la barre des 20 points. Emeric Yomi, titulaire lui aussi, a pesé dans la raquette de Boulazac avec 21 points à 9 sur 13 au tir et 12 rebonds. Noah Marchand, sorti du banc, a cumulé 20 points et 3 rebonds. Arrivé à l’intersaison pour prendre la mène, Luka Salaneuve a montré sa belle activité avec 8 passes décisives et 6 rebonds à son actif.

Ils voudront confirmer à domicile ce vendredi après-midi à partir de 15h face aux Espoirs de Nanterre, qui restent sur une défaite face à l’autre promu, l’équipe de Pau-Lacq-Orthez.