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Une incertitude dans les rangs de Vichy avant le déplacement à Levallois

Déjà gêné par plusieurs pépins physiques depuis le début de la préparation, Élian Benitez pourrait manquer le deuxième match de championnat de la JA Vichy, ce vendredi 2 octobre à Levallois. Le meneur souffre du genou, tandis que le jeune Emerson Gaiburn est du voyage avec le groupe.
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Une incertitude dans les rangs de Vichy avant le déplacement à Levallois
Vichy pourrait devoir se passer d’Élian Benitez à Levallois
Crédit photo : Cécile Thomas
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La JA Vichy pourrait devoir composer sans Élian Benitez (1,80 m, 23 ans) pour son deuxième déplacement consécutif en ELITE 2. Selon La Montagne, le meneur vichyssois est incertain pour la rencontre programmée ce vendredi 2 octobre à 20h sur le parquet de Levallois.

Embêté par des pépins physiques depuis le début de la préparation, Benitez souffre cette fois de douleurs au genou. Sa participation au match n’est donc pas assurée à quelques heures de la rencontre.

Dans cette situation, le jeune Emerson Galbrun déja vu durant les matchs amicaux de la formation vichyssoise a effectué le déplacement en région parisienne avec le groupe professionnel.

Vichy veut confirmer après Rouen

Cette incertitude intervient alors que la JAV a bien négocié son entrée en matière dans le championnat. Pour la première journée, l’équipe d’Élise Prodhomme s’est imposée à Rouen après prolongation (101-97). Vichy doit désormais enchaîner au Palais des Sports Marcel-Cerdan.

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Levallois a également remporté son premier match de la saison, sur le parquet de Quimper (79-77). Les deux équipes abordent donc cette deuxième journée avec une victoire au compteur.

Élise Prodhomme se méfie d’ailleurs particulièrement du promu francilien. Dans La Montagne, l’entraîneure vichyssoise qualifie Levallois de « faux promu » et souligne notamment les dangers représentés par son jeu extérieur et par Clifton Moore à l’intérieur.

Levallois - Vichy · ELITE 2 2026-2027 · 02/10/2026

Une décision attendue avant la rencontre

À ce stade, le quotidien auvergnat indique uniquement qu’Élian Benitez est incertain en raison de douleurs au genou. Aucun forfait n’est donc acté.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Elian Benitez.jpg
Élian BENITEZ
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 23 ans (26/04/2003)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
2
#164
REB
1
#171
PD
1
#123

Vichy saura avant la rencontre si son meneur peut finalement tenir sa place face à une formation levalloisienne qui tentera elle aussi de débuter son championnat par deux victoires consécutives.

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