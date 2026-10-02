Encore quatre jours d’attente pour connaître l’avenir de Monaco

L’AS Monaco devra encore patienter quelques jours avant de connaître son sort. Alors que le club de la Principauté était de nouveau convoqué ce vendredi 2 octobre devant le tribunal de première instance au sujet de sa situation financière, aucune décision définitive n’a été rendue à l’issue de l’audience.

Selon L’Équipe et Nice-Matin, le tribunal a mis sa décision en délibéré jusqu’au mardi 6 octobre. La Roca Team obtient donc quelques jours supplémentaires avant un rendez-vous qui déterminera l’avenir de sa structure professionnelle. Le quotidien local est cependant très pessimiste, indiquant que "l’audience de ce vendredi n’a rien laissé présager de bon." Comme pour signifier que la liquidation judiciaire devrait être prononcée...

Un été qui a fermé presque toutes les portes sportives

Depuis son titre de champion de France décroché en juin, Monaco a vu sa situation sportive se dégrader au fil des décisions administratives.

La DNCCG avait d’abord refusé son engagement en Betclic ELITE et en ELITE 2 en raison de garanties jugées insuffisantes sur la viabilité économique du club. La chambre d’appel de la FFBB avait ensuite confirmé ce refus.

Monaco avait alors tenté de repartir en Nationale 1. Là encore, le Bureau fédéral de la FFBB avait refusé son engagement le 12 septembre, suivant l’avis défavorable de la Commission de contrôle de gestion. Le recours devant le CNOSF n’avait pas davantage permis au club d’obtenir gain de cause.

Sur la scène européenne, l’ASM a également perdu la place en EuroCup qui lui avait initialement été attribuée : Euroleague Basketball a officialisé son remplacement par le Bosna Sarajevo le 1er septembre. Le club a même tenté un coup de bluff en démarchant la Ligue adriatique, sans avoir réellement la possibilité de s'y inscrire.

Le 6 octobre, nouvelle échéance capitale

Faute de pouvoir continuer à évoluer au niveau, la prochaine étape logique devait être la liquidation judiciaire. Une décision qui n'a pas été rendue dans la foulée des délibérés. Le prochain rendez-vous est donc fixé au mardi 6 octobre, date qui devrait entériner la disparition du champion de France en titre, l'AS Monaco Basketball.