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Les Wizards volontairement mauvais selon l'un de ses joueurs !

Après une saison terminée avec le pire bilan de la NBA, les Wizards ont sélectionné AJ Dybantsa avec le premier choix de la draft. Une déclaration de Bub Carrington laisse entendre que sa franchise aurait volontairement limité ses ambitions sportives pour obtenir le jeune talent.
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Les Wizards volontairement mauvais selon l'un de ses joueurs !
Bub Carrington a avoué sans détour que les Wizards tentaient de tanker l'an dernier pour obtenir A.J Dybantsa à la Draft
Crédit photo : Daniel Kucin Jr.-Imagn Images
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Voilà une déclaration qui ne va pas plaire aux supporters des Wizards comme à la NBA. En plein media day, Bub Carrington, meneur de jeu de Washington ne s'est pas fait prier pour affirmer que son équipe a été volontairement mauvaise lors de la saison 2025-2026. Après avoir terminé le dernier exercice avec seulement 17 victoires pour 65 défaites, DC a sélectionné AJ Dybantsa, issu de l’université BYU, en première position de la draft.

Interrogé sur les ambitions de l’équipe pour la saison à venir, Carrington a laissé entendre que les joueurs n’avaient pas été pleinement libres de s’exprimer lors du précédent exercice. « On est sympas, talentueux, on est tous des individus doués. On est vraiment très talentueux. On ne nous a juste pas encore dit de donner le meilleur de nous-mêmes », a déclaré le joueur de 21 ans.

Les Wizards bientôt sanctionnés ?

Le meneur originaire du Maryland a ensuite évoqué la volonté de son équipe de "tanker" pour récupérer un joueur prometteur à la Draft : « D’une certaine manière, on a tous été freinés parce que, comme vous l’avez dit, on essayait d’attirer AJ Dybantsa. Ce n’est un secret pour personne. Mais maintenant, plus personne n’est entravé. »

Ces propos ont suscité des réactions, puisqu’ils peuvent être interprétés comme un aveu de stratégie visant à terminer la saison avec le pire bilan possible. Dès lors, Bub Carrington aurait certainement mieux fait de réfléchir aux conséquences de ses paroles. D'abord parce que cette stratégie de perdre volontairement constitue un acte anti-sportif mais surtout car la franchise s'expose désormais à une sanction.

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Des précédents existent

En effet, sur les dernières années plusieurs équipes ont pris de lourdes amendes en entreprenant cette pratique. En février 2026, le Jazz a du payer 600 000 dollars après que Lauri Markannen et Jaren Jackson Jr ont été laissés sur le banc au début du quatrième quart-temps de deux matchs, alors que l'issue des rencontres demeuraient incertaines.

Quelques années plus tôt en 2018, le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban a reconnu avoir expliqué à ses joueurs que perdre était alors la meilleure option pour la franchise, qui n'avait plus de réelles perspectives de playoffs. Il a été condamné à une amende de 600 000 dollars pour ses déclarations publiques jugées préjudiciables à la NBA.

Toutefois, les propos de Bub Carrington ne devraient pas constituer en l'état une preuve suffisante pour que la ligue punisse Washington mais une enquête pourrait être ouverte afin de déterminer la véracité de sa prise de parole.

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