Fos Provence pourra compter sur son nouveau renfort dès ce vendredi

Fos Provence pourra déjà compter sur Garlon Green. Revenu chez les BYers quelques jours seulement avant la deuxième journée d’ELITE 2, l’ailier américain de 35 ans est qualifié et pourra donc effectuer ses débuts ce vendredi soir sur le parquet de l’ALM Évreux.

Green immédiatement disponible pour les BYers

Une bonne nouvelle pour une formation provençale qui avait entamé son championnat par une défaite à domicile contre Hyères-Toulon (76-82).

"Il va s'ajouter à l'identité de l'équipe. Il va se greffer à nos anciens qui ont déjà connu la division. Cela rajoute un joueur d'expérience mais il faudra du temps qu'il s'acclimate, prévient Abgue Barakaou dans les colonnes de La Provence. Nous avons deux mois de vécu en commun. À lui de s'intégrer, de démontrer sa dimension car c'est un vrai joueur d'Elite 2. Il va nous aider"

Le club avait officialisé le retour de Green lundi 28 septembre afin de compléter son effectif avec un joueur capable d’évoluer sur les postes 3 et 4.

Un retour à Fos après trois saisons à Antibes

Garlon Green (2,01 m) connaît déjà bien Fos Provence. L’Américain avait découvert le championnat de France avec le club provençal en 2022-2023, alors en Betclic ELITE. Il avait disputé 33 rencontres pour 11,3 points, 2,8 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne.

PROFIL JOUEUR Garlon GREEN Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 35 ans (11/01/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 17,4 #4 REB 5,7 #26 PD 1,7 #110

Il avait ensuite rejoint Antibes, où il a passé trois saisons. Lors du dernier exercice d’ELITE 2, Green affichait 17,4 points, 5,7 rebonds et 1,7 passe décisive en 31 minutes sur 29 rencontres, avec notamment 42,2% de réussite à 3-points.

Son retour offre donc immédiatement une solution supplémentaire à Abgué Barakaou, quatre jours seulement après l’annonce de sa signature. Fos Provence tentera désormais de décrocher sa première victoire de la saison en championnat à Évreux.