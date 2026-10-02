ITW Erick Neal, nouveau chouchou du SQBB : « On veut battre des équipes que personne ne nous voit battre »

Il y a encore quelques semaines, difficile d'imaginer un tel début de saison pour le Saint-Quentin Basket-Ball. Relégué sportivement en ÉLITE 2 au terme d'un exercice 2025-2026 particulièrement compliqué, le club picard a finalement conservé sa place dans l'élite à la suite de l'exclusion de l'AS Monaco des championnats professionnels. Un repêchage officialisé le 31 août, qui a contraint les dirigeants à accélérer la constitution de leur effectif pour offrir à Raphaël Pascual un groupe capable de rivaliser avec les formations de Betclic ÉLITE.