ITW Erick Neal, nouveau chouchou du SQBB : « On veut battre des équipes que personne ne nous voit battre »
Auteur d'une première sortie remarquée sous les couleurs de Saint-Quentin, avec 20 points et 11 passes décisives lors de la victoire face à Bourg-en-Bresse (106-103, a.p.), Erick Neal a parfaitement lancé son aventure en France. Arrivé dans un contexte particulier, après un été mouvementé pour le SQBB, le meneur américain de 31 ans s'est confié à BeBasket sur son intégration, son rôle dans l'équipe de Raphaël Pascual, ses ambitions et sa découverte du public du Palais des Sports Pierre-Ratte.
Résumé
Écouter
Erick Neal sous les couleurs du SQBB pour la première journée de Betclic Élite face à Bourg.
Crédit photo : SQBB
Il y a encore quelques semaines, difficile d'imaginer un tel début de saison pour le Saint-Quentin Basket-Ball. Relégué sportivement en ÉLITE 2 au terme d'un exercice 2025-2026 particulièrement compliqué, le club picard a finalement conservé sa place dans l'élite à la suite de l'exclusion de l'AS Monaco des championnats professionnels. Un repêchage officialisé le 31 août, qui a contraint les dirigeants à accélérer la constitution de leur effectif pour offrir à Raphaël Pascual un groupe capable de rivaliser avec les formations de Betclic ÉLITE.
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Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.
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