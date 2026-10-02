Andrew Albicy (Limoges) avant d'affronter Saint-Quentin : « On est vraiment vigilants, on sait que c’est une équipe qui est imprévisible »
Andrew Albicy et le Limoges CSP retrouvent Beaublanc pour leur premier match à domicile de la saison de Betclic ELITE, face à Saint-Quentin. Après la défaite à Chalon-sur-Saône, le meneur expérimenté attend une réaction de son équipe, notamment sur le plan de l'intensité.
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Résumé
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Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan MANFROI
Le Limoges CSP veut réagir. Battus à Chalon-sur-Saône, les Limougeauds vont disputer leur premier match de la saison à Beaublanc face à Saint-Quentin, une équipe qui a créé la surprise en dominant la JL Bourg lors de la première journée de Betclic ELITE. À la veille de cette rencontre, Andrew Albicy (1,78 m, 36 ans) est revenu sur les difficultés rencontrées en Saône-et-Loire, avant d'évoquer les dangers de son prochain adversaire et l'importance de faire de Beaublanc une salle difficile à conquérir.
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