Andrew Albicy (Limoges) avant d'affronter Saint-Quentin : « On est vraiment vigilants, on sait que c’est une équipe qui est imprévisible »

Le Limoges CSP veut réagir. Battus à Chalon-sur-Saône, les Limougeauds vont disputer leur premier match de la saison à Beaublanc face à Saint-Quentin, une équipe qui a créé la surprise en dominant la JL Bourg lors de la première journée de Betclic ELITE. À la veille de cette rencontre, Andrew Albicy (1,78 m, 36 ans) est revenu sur les difficultés rencontrées en Saône-et-Loire, avant d'évoquer les dangers de son prochain adversaire et l'importance de faire de Beaublanc une salle difficile à conquérir.