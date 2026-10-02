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EuroCup féminine 2026-2027 : les groupes des cinq clubs français sont connus

L’EuroCup féminine 2026-2027 réunira cinq clubs français en saison régulière à partir du 14 octobre. Chartres a décroché sa place le 1er octobre en éliminant Chomutov et rejoint Charnay, Villeneuve-d’Ascq, Landerneau et Lattes-Montpellier. Les qualifications ont aussi vu l’élimination d’Angelina Turmel avec Beroe Stara Zagora et de joueuses françaises ou franco-suisses avec Genève.
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Résumé
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EuroCup féminine 2026-2027 : les groupes des cinq clubs français sont connus
La Française Angelina Turmel, ici en défense, a été sortie avec son club bulgare lors du tour préliminaire de l'EuroCup féminine
Crédit photo : FIBA
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Les douze groupes de l’EuroCup Féminine 2026-2027 sont définitifs. Chartres, seul club français passé par les qualifications, a remporté ses deux matches contre Levhartice Chomutov pour rejoindre Charnay, Villeneuve d'Ascq, Landerneau et Lattes-Montpellier en saison régulière. Celle-ci démarrera le 14 octobre.

En revanche, Angelina Turmel avec Beroe Stara Zagora, ainsi que Melyssa Dutruel et les sœurs Émilie et Kathy Burdin avec les Ravens de Genève, ont été éliminées en qualifications.

EuroCup féminine : Chartres qualifié avec deux victoires

Chartres a battu Chomutov 80-66 à domicile le 24 septembre, puis 87-46 en République tchèque le 1er octobre. Les Chartraines ont remporté la confrontation avec 55 points d’avance sur l’ensemble des deux matches. Elles rejoignent le groupe L, où les attendent Avenida Salamanque, Namur et Ružomberok.

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Charnay jouera dans le groupe A, Villeneuve-d’Ascq dans le groupe B, Landerneau dans le groupe H et Lattes-Montpellier dans le groupe J. Ces quatre clubs disposaient déjà d’une place en saison régulière.

Angelina Turmel éliminée avec Beroe, Genève battu par Saarlouis

Angelina Turmel a inscrit 10 points et pris 5 rebonds lors de la défaite de Beroe Stara Zagora contre BAXI Ferrol au match aller (61-76). Le club bulgare s’est également incliné au retour en Espagne (58-85) et ne participera pas à la saison régulière.

PROFIL JOUEUR
Angelina Turmel
Angelina TURMEL
Poste(s): Pivot
Taille: 197 cm
Âge: 29 ans (21/11/1996)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / EuroCup Féminine
PTS
10
#30
REB
5
#28
PD
1
#60

Les Ravens de Genève ont perdu leurs deux rencontres contre les Saarlouis Royals : 75-109 à l’aller en Suisse, puis 56-77 au retour en Allemagne. La Française Melyssa Dutruel a marqué 4 points lors de chaque match. Émilie Burdin a inscrit 12 points à l’aller. Sa sœur Kathy a joué les deux rencontres, avec 0 point à l’aller et 2 au retour.

Les douze groupes de l’EuroCup féminine 2026-2027

  • Groupe A — Žabiny Brno (République tchèque), Charnay (France), AEL Limassol (Chypre), HBA Helsinki (Finlande).

  • Groupe B — Villeneuve-d’Ascq (France), Beşiktaş (Turquie), Brandýs (République tchèque), Maccabi Ashdod (Israël).

  • Groupe C — Panathinaïkos (Grèce), Castors Braine (Belgique), ALBA Berlin (Allemagne), GEAS Basket (Italie).

  • Groupe D — Mersin (Turquie), Olympiakos (Grèce), Ślęza Wrocław (Pologne), BAXI Ferrol (Espagne).

  • Groupe E — DVTK (Hongrie), Jairis (Espagne), Panathlitikos Sykeon (Grèce), Brod na Savi (Croatie).

  • Groupe F — Reyer Venise (Italie), TTT Riga (Lettonie), Universitatea Cluj (Roumanie), Elitzur Ramle (Israël).

  • Groupe G — KP Brno (République tchèque), Campobasso (Italie), Nyon (Suisse), Cinkarna Celje (Slovénie).

  • Groupe H — Poznań (Pologne), Elfic Fribourg (Suisse), Landerneau (France), Castelnuovo Scrivia (Italie).

  • Groupe I — Sopron (Hongrie), Benfica (Portugal), Student Niš (Serbie), Saarlouis Royals (Allemagne).

  • Groupe J — Lattes-Montpellier (France), Gorzów (Pologne), Ensino (Espagne), Panserraikos (Grèce).

  • Groupe K — Gérone (Espagne), Keltern (Allemagne), SBS Ostrava (République tchèque), Montana 2003 (Bulgarie).

  • Groupe L — Avenida (Espagne), Namur (Belgique), Ružomberok (Slovaquie), Chartres (France).

Charnay
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