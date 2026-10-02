Joel Embiid et Jaylen Brown déjà en embrouille ?

De l'eau dans le gaz chez les Sixers ? Alors que la saison régulière n'arrive que d'ici trois semaines, Joel Embiid a adressé une pique à son nouveau coéquipier Jaylen Brown lors d'une interview à ESPN.

« J’ai eu de nombreux duels avec lui », a rappelé le Camerounais. « Même lorsque nous étions menés 3-1 contre eux l’année dernière, Jaylen Brown a relevé le défi de me marquer. Il savait qu’il n’avait aucune chance de m’arrêter, mais j’imagine que les autres n’y arrivaient pas non plus ».

Le pivot n'a pas mâché ses mots tout en reconnaissant éprouver un grand respect envers l'ancien joueur des Celtics, toujours prêt à se battre selon lui. Cette prise de parole cinglante permet certainement au MVP 2023 de se venger un tant soit peu des propos tenus par le quintuple All-Star à l'issue de la série les opposant en mai dernier.

Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - Jaylen Brown (Boston Celtics) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Joel Embiid Jaylen Brown MJ 4 7 PTS 28 25,7 REB 9 5,7 PD 7 3,3 IN 0,5 0,9 CO 0,8 1,1

Une rivalité marquée par des échanges sur le terrain

En effet, après leur dernière confrontation, Jaylen Brown avait notamment reproché à The Process de simuler des fautes. « Le flopping a ruiné notre match. Joel Embiid est un grand joueur, l'un des meilleurs intérieurs de l'histoire du basket mais il simule et il le sait. Ce n'est pas nouveau mais c'est comme ça ».

Désormais, reste à savoir si cette histoire est définitivement terminée ou si le MVP des finales 2024 compte encore mettre une pièce dans la machine d'ici peu. En connaissant le personnage, ce ne serait pas si étonnant. Déjà que les interrogations sur l'entente entre des joueurs aussi égocentriques et l'équilibre collectif apparaissaient comme des sujets évidents cette nouvelle sortie ne devrait pas faire taire les doutes.

Joel Embiid et Jaylen Brown, main dans la main ?

Toutefois, les deux joueurs vont rapidement devoir faire table rase du passé afin de collaborer. A Philadelphie, l'objectif de titre NBA semble une ambition évidente et pour cela la synergie entre les différents membres de l'effectif doit être parfaite.

Ainsi, l’association entre Joel Embiid et Jaylen Brown sera particulièrement observée. Et leur ancienne rivalité devra laisser place à une complémentarité sur le terrain. En tout cas, hors du terrain, il y a quelques progrès à faire...