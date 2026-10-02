Un meneur des Knicks "loin d'une prolongation" !

Les Knicks doivent encore régler plusieurs questions concernant leur effectif à l’approche de la nouvelle saison. Parmi elles, la situation de Miles McBride, puisque le meneur entame la dernière année de son contrat de trois ans et 13 millions de dollars. Selon Fred Katz, journaliste pour The Athletic, le meneur serait « loin d’obtenir une prolongation de contrat » de la part de la franchise.

"Obviously, I love being in New York. I'd love to continue my career, end my career here. Best fans, I feel like we've done something great this past year and the years leading up to that."



Miles McBride talks about his desire to stay with the Knicks moving forward: pic.twitter.com/x9b6zmZwlN — SNY Knicks (@sny_knicks) 30 septembre 2026

Cette feuilleton constitue l'un des principaux côté New York car le joueur de 26 ans possède une place importante dans la rotation de Mike Brown. La saison dernière, le natif de l'Ohio a disputé 41 rencontres, pour des moyennes de 12 points, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives en 26,3 minutes par match de moyenne.

La polyvalence de McBride s’est notamment illustrée lorsque Big Apple a dû composer avec l’absence de Jalen Brunson. Ainsi le 15 janvier, alors que l'ancien joueur des Mavericks ne figurait pas sur la feuille de match en raison d'une blessure à la cheville droite, le meneur avait intégré le cinq de départ et inscrit 25 points, accompagnés de six passes décisives, en 37 minutes de jeu. Sa capacité à passer du banc au rôle de titulaire représente un atout majeur pour une équipe visant à conserver son titre.

Miles McBride Poste : Meneur

Taille : 188 cm

Âge : 26 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,0 #161 REB 2,4 #381 PD 2,6 #179

Miles McBride, un joueur précieux pour les Knicks

De plus, le joueur drafté par 2021 par le Thunder a également brillé en playoffs. Son coéquipier, Josh Hart avait alors qualifié les minutes disputées par Miles McBride de « très percutantes ». Ainsi, un éventuel départ du meneur obligerait donc New York à compenser à la fois son énergie défensive, son adresse extérieure et sa capacité à organiser le jeu de la deuxième unité.

La situation contractuelle ajoute un enjeu supplémentaire. Si aucun accord n’est trouvé avant l'expiration de son contrat, le champion NBA 2016 pourrait devenir agent libre et quitter les Knicks sans que la franchise obtienne de contrepartie. Une perspective délicate pour New York, déjà en difficulté pour prolonger le contrat de Karl-Anthony Towns.

Deuce souhaite poursuivre sa carrière à New York

Au-delà de l’aspect sportif, le dossier comporte également une dimension personnelle. Pour le moment, Deuce a effectué l’ensemble de ses cinq saisons NBA à Manhattan et continue d'affirmer envie d’y rester malgré sa déception de voir les négociations ralenties.

Toutefois, le meneur bénéficie d'un soutien sans faille de la part de son entraîneur Mike Brown. L'ancien technicien des Kings souhaite voir son joueur continuer de bonifier son équipe et croit Leon Rose, le président des Knicks pour trouver une solution à ce dossier. Reste à savoir si cette volonté partagée pourra se traduire par un accord avant que l’avenir de Miles McBride ne vienne parasiter la saison de sa franchise.