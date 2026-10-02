1. Ricky Rubio (Asisa Joventut)

À 35 ans, Ricky Rubio reste l’un des noms les plus prestigieux du basket européen. Plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match en Liga ACB à seulement 14 ans avec… Badalone, il porte rapidement l’étiquette du phénomène du basket espagnol et mondial. Avec son club formateur, La Pistola remporte l’EuroCup en 2006, mais aussi une Copa del Rey et l’ULEB Cup en 2008.

Choisi en 5e position de la Draft NBA par les Timberwolves, il reste deux ans en couveuse en Catalogne, en passant chez le rival du FC Barcelone, soulevant l’EuroLeague en 2010 et la Liga Endesa en 2011. Au total, il dispute 712 matchs en 12 saisons en NBA avec Minnesota, Utah, Phoenix et Cleveland. Meneur réputé pour sa vision du jeu et sa capacité à faire jouer les autres, il réalise notamment quatre saisons à plus de 2 interceptions par match en NBA.

Ricky Rubio Poste : Meneur

Taille : 192 cm

Âge : 35 ans

Nationalité : Espagne

Club : Joventut Badalone Stats 2026-2027 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 18,0 #12 REB 2,0 #131 PD 10,0 #2

Son aventure américaine est toutefois perturbée par plusieurs blessures au genou et une pause au nom de sa santé mentale. Il fait son retour au Barça en 2024, avant de boucler la boucle à Badalone depuis la saison dernière (13,4 points, 3,4 rebonds et 5,3 passes décisives en 21 minutes en championnat espagnol), 16 ans après son départ. L’ACB le référence actuellement comme 2e meilleur passeur de l’histoire de la Liga Endesa et le 6e à l’évaluation.

Surtout, il a été l’un des maillots forts de la génération dorée de la Roja. Sous le maillot de la sélection espagnole (93 sélections), il a été médaillé d’argent aux JO de Pékin en 2008 à seulement 17 ans, puis champion d’Europe en 2009 et 2011 et médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016. L’apogée de sa carrière ? Le titre de champion du monde 2019 en étant élu MVP. Un chef d'œuvre.

2. Willy Hernangómez (Unicaja Malaga)

Autre grand espoir du basket espagnol, en étant formé au Real Madrid, Willy Hernangomez se révèle en prêt avec Séville pour ses débuts professionnels en 2013. Sélectionné en 35e position de la Draft NBA 2015 par Philadelphie, mais avec ses droits transférés aux New York Knicks, le pivot patiente une année au Real Madrid. Saison qu’il met à profit pour garnir son palmarès d’une Liga Endesa et d’une Copa del Rey.

Parti aux États-Unis à l’été 2016, le grand frère de Juancho Hernangómez passe sept saisons en NBA, sous les maillots de New York, Charlotte puis New Orleans. Nommé dans la All-Rookie First Team en 2017, il ne parvient pas à s’imposer comme un élément majeur dans la Grande Ligue malgré 344 matchs et une moyenne de 7,3 points et 5,8 rebonds. Alors il fait son retour en Europe en 2023 pour rejoindre le FC Barcelone, où il dispute trois saisons en EuroLeague, puis Malaga lors de la dernière intersaison.

Willy Hernangomez Poste : Pivot

Taille : 209 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Espagne

Club : Unicaja Stats 2026-2027 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 20,0 #6 REB 6,0 #35 PD 0,0 #198

Mais, à l’image de Rubio, c’est surtout avec la sélection espagnole que le pivot a construit sa légende avec 5 médailles internationales. Double champion d’Europe (2015 et 2022), médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016 et à l’Euro en 2017 et surtout champion du monde en 2019, il est surtout élu MVP de l’EuroBasket 2022 après avoir battu la France en finale.

3. Thomas Heurtel (AEK Athènes)

Un personnage haut en couleur du basket français. Révélé à l'Élan Béarnais puis Strasbourg, Thomas Heurtel bâtit d’abord son empire en Espagne à Alicante puis Vitoria, où il découvre l’EuroLeague entre 2011 et 2014. Son passage à l’Anadolu Efes marque un tournant : le meneur de jeu termine meilleur passeur de l’EuroLeague en 2015 et 2016, avant de rejoindre le FC Barcelone en 2017. En Catalogne, il remporte deux Coupes du Roi consécutives (2018, 2019), en étant élu MVP à chaque fois.

Thomas Heurtel Poste : Meneur

Taille : 189 cm

Âge : 37 ans

Nationalité : France

Club : ASVEL Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,2 #92 REB 1,5 #248 PD 5,4 #7

Ses histoires d’amour ne se terminent pas toujours bien ces dernières années mais il remporte tout de même le doublé Coupe-championnat avec l’ASVEL en 2021 et le championnat d’Espagne en 2022 avec le Real Madrid. Ses aventures l’ont mené en Russie au Zénith Saint-Pétersbourg (ce qui l’a écarté des Bleus pendant deux ans), en Chine à Shenzhen et de nouveau en Espagne à La Corogne et puis à Villeurbanne la saison dernière.

En équipe de France, l’Agathois reste bloqué à… 99 sélections. Son palmarès parle pour lui ; champion d’Europe en 2013, médaillé de bronze au Mondial 2014, d’argent aux JO de Tokyo en 2021 puis à l’EuroBasket en 2022. A 37 ans, un nouveau défi l’attend dans la capitale grecque.

4. Nicolas Laprovittola (Asisa Joventut)

Une autre légende du basket international. Formé en Argentine et passé par le Brésil en début de carrière, Nicolas Laprovittola s’est construit un solide CV en Europe. Lancé au Rytas Vilnius puis à l’Estudiantes Madrid, le meneur italo-argentin connaît brièvement la NBA (16 matchs avec les San Antonio Spurs) avant de devenir une référence du championnat espagnol.

Passé par Baskonia, il explose avec la Joventut Badalone, terminant notamment meilleur marqueur et meilleur passeur de Liga Endesa et décrochant le trophée de MVP en 2018-2019. Ce qui lui ouvre les portes du Real Madrid, où il remporte une Copa del Rey et deux Supercoupes d’Espagne, puis du FC Barcelone en 2021. Après cinq ans au Barça (une Liga Endesa en 2023 et une Coupe du roi en 2022), l’Argentin fait son retour à Badalone pour trois saisons.

Nicolas Laprovittola Poste : Meneur/Arrière

Taille : 190 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Italie

Club : Joventut Badalone Stats 2026-2027 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 22,0 #2 REB 6,0 #33 PD 4,0 #29

Avec la sélection argentine, il a décroché l’argent à la Coupe du monde 2019 et remporté l’or au championnat des Amériques en 2022, en sortant notamment les Etats-Unis en demi-finale, après avoir obtenu deux fois l’argent en 2015 et 2017, et une fois le bronze en 2013.

5. Derrick Williams (AEK Athènes)

Tout le monde connaît Derrick Williams pour sa deuxième place à la Draft NBA 2011 (derrière un certain Kyrie Irving), le fruit d’une progression fulgurante en NCAA à l’université d’Arizona. Une mise en valeur qui a permis au Californien de faire sa place en NBA pendant sept saisons, avec Minnesota puis Sacramento, New York, Miami, Cleveland et les Los Angeles Lakers (428 matchs au compteur).

Derrick Williams Poste : Ailier, Ailier fort

Taille : 203 cm

Âge : 35 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Panathinaikos Athens Stats 2022-2023 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,4 #23 REB 3,9 #46 PD 1,2 #127

Depuis 2018, l’ailier-fort parcourt le monde avec des expériences en Chine, à Porto-Rico et même l’an dernier en Corée du Sud. En Europe, il compte cinq saisons d’EuroLeague à son actif avec le Bayern Munich (champion d’Allemagne en 2019), Fenerbahçe (coupe de Turquie en 2020), Valence, le Maccabi Tel-Aviv et le Panathinaïkos, cumulant 160 matchs à 11 points et 3,6 rebonds de moyenne.

6. Ante Tomic (Asisa Joventut)

Un troisième joueur de Badalone dans ce top 10, et comment pourrait-il en être autrement ? Ante Tomic fêtera ses 40 ans au mois de février prochain, une longévité rare pour un pivot de 2,16 m. Pourtant, le Croate n’a connu que quatre clubs en carrière. Et il n’a plus quitté le championnat d’Espagne depuis… janvier 2010 (3e évaluation de l’histoire de la Liga ACB).

MVP de la Ligue adriatique en 2009 avec son club formateur, le KK Zagreb, il se fait connaître au Real Madrid (2010-2012) avant de passer le reste de la décennie au FC Barcelone. Avec le club catalan, il soulève notamment une Liga Endesa (2014), trois Coupes du Roi (2013, 2018 et 2019) et une Supercoupe d’Espagne, tout en étant élu dans le cinq majeur de l’EuroLeague en 2013 et 2014, puis dans le deuxième cinq en 2015. Pour un vétéran, son rendement est encore exceptionnel avec Badalone, qu’il a rejoint en 2020, dans le championnat espagnol (encore trois fois MVP du mois en 2024-2025).

Ante Tomic Poste : Pivot

Taille : 217 cm

Âge : 39 ans

Nationalité : Croatie

Club : Joventut Badalone Stats 2025-2026 / Liga Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 12,7 #30 REB 6,0 #9 PD 2,1 #57

Il lui manque sans doute une médaille avec la Croatie, lui qui est passé tout près du bronze à l’Euro 2013 (4e place), qui a disputé deux fois la Coupe du monde (2010, 2014) et qui a annoncé sa retraite internationale après l’Euro 2015.

7. Tony Snell (Cholet Basket)

Ils ne sont pas nombreux, les joueurs à plus de 600 matchs NBA en Europe. Tony Snell en fait partie (601 de saison régulière dont 310 comme titulaire, 47 de playoffs). Drafté en 20e position en 2013 par les Chicago Bulls après un cursus complet à New Mexico, l’ailier passe neuf saisons dans la Grande Ligue, avec Chicago, Milwaukee, Detroit, Atlanta, Portland et New Orleans pour 6,1 points, 2,3 rebonds et 1,1 passe de moyenne.

Tony Snell Poste : Ailier

Taille : 198 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Cholet Stats 2026-2027 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,0 #76 REB 2,0 #118 PD 0,0 #157

Après 2022, il s’accroche aux États-Unis via la G-League avant de traverser l’Atlantique pour la première fois, après trois années en salle d’attente. À Boulazac, il réalise une première saison convaincante en Betclic ÉLITE, avec 8,1 points et 2,7 rebonds de moyenne, et notamment 51,8 % à trois points ! À 35 ans en novembre, il s’apprête à découvrir la Coupe d’Europe avec Cholet.

8. Tibor Pleiss (Rasta Vechta)

Avec ses 14 saisons d’EuroLeague au compteur, Tibor Pleiss (37 ans en novembre) a marqué la dernière décennie du basket européen. Champion d’Allemagne à trois reprises avec Bamberg entre 2010 et 2012, l’immense pivot allemand de 2,18 m a fait le tour du continent après ça, goûtant même à la NBA lors de la saison 2015-2016 (12 matchs avec le Jazz, lui qui a été drafté en 31e position en 2010). Dans l’ordre : Baskonia, FC Barcelone, Galatasaray, Valence puis… Anadolu Efes !

Tibor Pleiss Poste : Pivot

Taille : 218 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Allemagne

Club : RASTA Vechta Stats 2026-2027 / EasyCredit BBL Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,7 #77 REB 9,0 #9 PD 0,3 #174

C’est avec le club turc qu’il écrit les plus belles pages de sa carrière (2018-2024), remportant deux fois l’EuroLeague en 2021 et 2022, ainsi que trois titres de champion national (2019, 2021, 2023). Depuis, les blessures l’ont rattrapé mais il a gardé le rythme avec Trapani (Italie) puis avec le Rasta Vechta, futur adversaire de Cholet. Il aura loupé le train avec la Mannschaft, ne participant pas au doublé Coupe du monde - EuroBasket, mais compte tout de même 109 sélections avec l’équipe nationale allemande.

9. Xavier Tillman (Trabzonspor)

Formé à Michigan State, Xavier Tillman est sélectionné en 35e position de la Draft NBA 2020 par Sacramento, avant de rejoindre les Grizzlies. Intérieur de devoir, capable d’évoluer aux postes 4 et 5, il s’impose dans la rotation de Memphis, avec notamment une saison 2022-2023 à 7 points et 5 rebonds de moyenne. En février 2024, il est transféré aux Celtics, avec lesquels il décroche quelques mois plus tard le titre NBA (8 matchs sur la campagne de playoffs).

Xavier Tillman Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 203 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Trabzonspor Stats 2026-2027 / Basketbol Super Ligi Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,0 #77 REB 3,0 #82 PD 1,0 #115

Après deux saisons supplémentaires à Boston, puis un court passage par les Charlotte Hornets en 2025-2026, Tillman a choisi de franchir l’Atlantique à l’été 2026 après six saisons et 317 matchs dans la Grande Ligue. L’intérieur américain de 27 ans a signé à Trabzonspor.

10. Paul Lacombe (Nanterre 92)

On aurait pu opter pour bien d’autres (Chimizie Metu, Dyshawn Pierre, Alen Omic, Amine Noua ou d’anciens joueurs NBA qui ont eu leur heure de gloire, pour n’en citer que quelques uns) mais notre choix s’est arrêté sur Paul Lacombe. Tout d’abord car il a remporté une médaille à la Coupe du monde 2019 en Chine, certes dans un rôle de l’ombre (3 entrées), mais en sortant les Etats-Unis en quarts de finale !

Paul Lacombe Poste : Arrière, Ailier

Taille : 195 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : France

Club : Nanterre Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,7 #118 REB 2,9 #117 PD 3,3 #41



Aussi parce que c’est un indéboulonnable du championnat de France, avec 594 matchs de Betclic Elite au compteur au 2 octobre 2026. L’arrière de Nanterre est deux fois champion de France avec l’ASVEL (2021, 2022), double vainqueur de la Coupe de France (2015, 2021) et triple vainqueur de la Semaine des As / Leaders Cup (2010, 2015, 2018).