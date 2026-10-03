Quelques mois après son titre, Monaco affiche 27,8 millions d’euros de passif

Quelques mois seulement après avoir été sacré champion de France 2026, l’AS Monaco Basket traverse une crise financière et institutionnelle majeure. Écarté des compétitions professionnelles françaises pour la saison 2026-2027, le club monégasque se retrouve désormais confronté à la menace d’un dépôt de bilan.

Lors de l’audience tenue vendredi 2 octobre devant le tribunal de commerce de Monaco, la présidente du Tribunal, Alexia Brianti, a précisé que le montant total du passif de l’ASM s’élevait désormais à 27,8 millions d’euros.

La principale somme en jeu concerne les 21,7 millions d’euros versés par le Soutien national financier (SNF). D’après les éléments présentés à l’audience, le remboursement de cette aide pouvait être évité à condition que l’équipe professionnelle soit admise en Nationale 1. Mais la FFBB n’a pas accepté l’engagement de Monaco dans la troisième division française.

Cette décision a considérablement fragilisé le projet de reprise. Swiss Montana A.G., présenté comme le nouvel investisseur privé et susceptible d'apporter 10 millions d’euros par saison, s’est depuis retiré.

« La situation financière est catastrophique »

Le club a demandé un nouveau renvoi de la procédure, en mettant notamment en avant son recours devant le tribunal administratif de Paris concernant sa situation sportive.

Une demande à laquelle la procureure Fanny Philibert s’est fermement opposée lors de l’audience.

« Nous en sommes déjà au 6e renvoi. Le club n’a plus d’activité et a été recalé par les différentes instances. Les salaires de septembre n’ont pas été payés, la situation financière est catastrophique et les dettes s’accumulent », a-t-elle déclaré dans Nice-Matin, estimant que l’état de cessation des paiements était avéré.

Le directeur exécutif de l’AS Monaco Basket, Oleksiy Yefimov, a indiqué devant le tribunal que le club comptait encore 21 salariés. Il a également rappelé qu’une décision du tribunal administratif de Paris était attendue au cours du mois d’octobre.

Une décision attendue le 6 octobre

Après délibération, le tribunal de commerce de Monaco a annoncé qu’il rendrait sa décision mardi 6 octobre.

L’hypothèse d’un dépôt de bilan, puis potentiellement d’une liquidation de la structure professionnelle, est désormais clairement évoquée. La situation contraste brutalement avec celle du mois de juin : Monaco avait alors remporté le troisième titre de champion de France de son histoire en dominant Paris en finale, concluant une saison historique marquée par quatre trophées nationaux.

La structure amateur continue toutefois d’exister indépendamment du club professionnel. Son équipe masculine de Nationale 3 reste notamment engagée cette saison.

Pour la structure professionnelle de la Roca Team, l’échéance judiciaire du 6 octobre constitue désormais une étape déterminante.