François Matip s’offre une nouvelle expérience à l’étranger

François Matip (2,00 m, 26 ans) change de championnat. Le SKN St. Pölten Basketball a officialisé ce vendredi 2 octobre l’arrivée du Français, quelques heures avant son premier match de la saison 2026-2027 en win2day Basketball Superliga.

Le club autrichien, qui évolue dans l’élite nationale a ouvert sa saison contre les Pirlo Kufstein Towers par un succès 85-77 pour son entrée en lice samedi soir. St. Pölten présente Matip comme un renfort destiné à densifier son secteur intérieur. Il a scoré 6 points et capté 5 rebonds pour ses débuts.

Cette signature marque ainsi une nouvelle expérience à l’étranger pour l’ailier fort français. Matip avait déjà évolué en Islande, avec Sindri lors de l'exercice 2024/2025, avant de revenir à Tarbes-Lourdes à l’été 2025.

6,8 points et 4,2 rebonds avec Tarbes-Lourdes

Né le 1er mars 2000 à Paris, François Matip mesure 2,00 m et est répertorié au poste 4. La saison dernière, il portait les couleurs de l’Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket en Nationale 1.

PROFIL JOUEUR François MATIP Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 26 ans (01/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 6,5 #235 REB 4 #121 PD 1,2 #212

Il a tourné à 6,5 points, 4 rebonds et 1,2 passe décisive en 20 minutes sur 33 rencontres avec le club pyrénéen.

Matip dispose également d’une expérience du plus haut niveau français en tout début de carrière. Il avait effectué quelques apparitions en première division avec Gravelines-Dunkerque puis Châlons-Reims en alternant avec les U21, avant de poursuivre son parcours notamment à Rennes, Tarbes-Lourdes, aux Sables Vendée et en Islande.

Sans club annoncé au cœur de l’été, il avait par ailleurs participé au mois d’août à la préparation du Stade Rochelais, en ELITE 2, sans qu’une signature ne soit alors annoncée.

Un nouveau championnat à découvrir

François Matip va désormais découvrir la win2day Basketball Superliga. St. Pölten figure parmi les onze équipes engagées dans le championnat autrichien 2026-2027.