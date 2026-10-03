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François Matip s’offre une nouvelle expérience à l’étranger

Après une saison 2025-2026 à Tarbes-Lourdes en Nationale 1, François Matip va poursuivre sa carrière en Autriche. L’intérieur français de 26 ans s’est engagé avec le SKN St. Pölten Basketball, pensionnaire de la première division autrichienne.
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Résumé
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François Matip s’offre une nouvelle expérience à l’étranger
De la NM1 à l’Autriche, François Matip ouvre un nouveau chapitre
Crédit photo : SKN St. Pölten Basketball
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François Matip (2,00 m, 26 ans) change de championnat. Le SKN St. Pölten Basketball a officialisé ce vendredi 2 octobre l’arrivée du Français, quelques heures avant son premier match de la saison 2026-2027 en win2day Basketball Superliga.

Le club autrichien, qui évolue dans l’élite nationale a ouvert sa saison contre les Pirlo Kufstein Towers par un succès 85-77 pour son entrée en lice samedi soir. St. Pölten présente Matip comme un renfort destiné à densifier son secteur intérieur. Il a scoré 6 points et capté 5 rebonds pour ses débuts.

François MATIP
François MATIP
6
PTS
5
REB
1
PDE
Logo Basketball Austria Superliga
POL
85 77
KUF

Cette signature marque ainsi une nouvelle expérience à l’étranger pour l’ailier fort français. Matip avait déjà évolué en Islande, avec Sindri lors de l'exercice 2024/2025, avant de revenir à Tarbes-Lourdes à l’été 2025.

6,8 points et 4,2 rebonds avec Tarbes-Lourdes

Né le 1er mars 2000 à Paris, François Matip mesure 2,00 m et est répertorié au poste 4. La saison dernière, il portait les couleurs de l’Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket en Nationale 1.

PROFIL JOUEUR
François Matip
François MATIP
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 200 cm
Âge: 26 ans (01/03/2000)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
6,5
#235
REB
4
#121
PD
1,2
#212

Il a tourné à 6,5 points, 4 rebonds et 1,2 passe décisive en 20 minutes sur 33 rencontres avec le club pyrénéen.

Matip dispose également d’une expérience du plus haut niveau français en tout début de carrière. Il avait effectué quelques apparitions en première division avec Gravelines-Dunkerque puis Châlons-Reims en alternant avec les U21, avant de poursuivre son parcours notamment à Rennes, Tarbes-Lourdes, aux Sables Vendée et en Islande.

Sans club annoncé au cœur de l’été, il avait par ailleurs participé au mois d’août à la préparation du Stade Rochelais, en ELITE 2, sans qu’une signature ne soit alors annoncée.

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Un nouveau championnat à découvrir

François Matip va désormais découvrir la win2day Basketball Superliga. St. Pölten figure parmi les onze équipes engagées dans le championnat autrichien 2026-2027.

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