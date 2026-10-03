Un nouveau cap à l’horizon 2030 pour l’US Laval Basket

L’US Laval Basket poursuit sa découverte de la Nationale 1 avec, en parallèle, un projet structurant pour son avenir. Le conseil municipal de Laval a approuvé, lundi 28 septembre, la transformation de l’actuelle Salle Polyvalente en une Arena sportive pouvant accueillir jusqu’à 1 500 spectateurs assis.

Laval transformera sa salle polyvalente en aréna de 1 500 places d'ici 2030, pour 12 millions d'euros, a décidé le Conseil municipal lundi 28 septembre.

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L’enveloppe annoncée atteint 12 millions d’euros HT. Construite en 1976, la salle doit être profondément modernisée afin de répondre notamment « aux exigences d’homologation des compétitions nationales ».

Un équipement pensé pour les compétitions nationales

L’US Laval Basket est directement cité parmi les principaux bénéficiaires du projet, au même titre que l’Étoile Lavalloise Futsal et l’ASPTT Volley comme le rappelle Le Courrier de la Mayenne. La transformation prévoit notamment l’installation de deux nouvelles tribunes télescopiques, ainsi que la modernisation de l’éclairage sportif et de la sonorisation.

"L'objectif est clair : permettre à nos équipes d'évoluer durablement au niveau national à Laval et accueillir le public dans de meilleures conditions", déclare le maire, Florian Bercault.

Pour le club de basket, l’annonce intervient quelques mois seulement après une étape importante de son développement. Laval a validé au printemps sa montée sportive en NM1 après une saison 2025-2026 presque parfaite en Nationale 2. Cette accession lui permet de disputer en 2026-2027 la première saison de son histoire au troisième échelon national.

Un chantier qui s'étendra jusqu'en 2030

Il faudra toutefois patienter avant que le projet ne soit totalement achevé. Le calendrier communiqué par la collectivité prévoit une longue phase d’études, de maîtrise d’œuvre et de consultation des entreprises jusqu’en novembre 2028.

Les travaux de renforcement et de rénovation énergétique doivent ensuite commencer en décembre 2028. Une première augmentation de capacité, avec 350 places supplémentaires, est programmée pour septembre 2029, avant 350 places supplémentaires en février 2030. La livraison finale est annoncée pour septembre 2030.

La rénovation ne concernera pas uniquement la dimension sportive. Le bâtiment doit également bénéficier d’une rénovation énergétique globale : isolation, ventilation, chauffage et traitement d’air sont concernés. La Ville vise une réduction de 65 % de la consommation énergétique par rapport à 2022.

Laval change de dimension sur et en dehors du terrain

Pour l’US Laval, ce projet accompagne une progression sportive récente. Le club mayennais évoluait encore en Nationale 3 lorsque Sébastien Cartier a pris les commandes de l’équipe première en 2014. Douze ans plus tard, le technicien accompagne Laval pour sa première campagne en NM1.

La future Arena ne sera pas exclusivement destinée au basket, mais sa conception doit permettre à l’USL de disposer d’un équipement conforme aux exigences des compétitions nationales et doté d’une capacité d’accueil supérieure.

Le projet inscrit ainsi dans la durée l’installation de Laval dans le paysage du basket national, même si son aboutissement complet n’est programmé qu’à l’horizon 2030.