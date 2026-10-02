Le verdict est tombé et il est terrible pour le basket européen. Tombé à terre tout seul sur une reprise d’appui lors du choc d'EuroLeague face à l'Étoile rouge de Belgrade (défaite 77-72), Mike James (1,85 m, 36 ans) souffre bel et bien d'une rupture du tendon d'Achille. Le club turc a confirmé la nouvelle ce vendredi via un communiqué officiel.

Le meilleur marqueur de l'histoire de la compétition avait été opéré en urgence à Istanbul par le Dr Kerem Ülkü, après être sorti sur civière et en pleurs du match. Le médecin du club, Uğur Diliçıkık, annonce une indisponibilité estimée entre 7 et 9 mois. L’ancien monégasque entame une longue rééducation. Sa saison 2026/27 est donc très certainement terminée (estimation d’un retour au plus tôt en mai, mais sûrement pas à 100%).

Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James’e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.



Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının… pic.twitter.com/TSDNu3cpOV — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 2 octobre 2026

Un coup d'arrêt brutal après un transfert estival majeur

Le verdict confirme les craintes que tout le monde avait en observant ces images terribles. Cette blessure survient quelques semaines seulement après la signature du nouveau joueur de Team USA à Istanbul. Après trois saisons marquantes à l’AS Monaco, couronnées de titres nationaux et d'une qualification au Final Four, Mike James avait rejoint Anadolu Efes cet été aux côtés de Matthew Strazel pour relever un nouveau défi.

Mike James Poste : Meneur

Taille : 185 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Anadolu Efes Istanbul Stats 2026-2027 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 15,0 #23 REB 2,3 #132 PD 4,0 #20

Le début de campagne laissait présager de grandes choses. Très en jambes lors des premières journées du championnat turc et d'EuroLeague, l'ancien MVP affichait déjà 15,0 points et 4,0 passes de moyenne. Mais l'aventure s'arrête brutalement dès le mois d'octobre. « Bon, ça craint... C'est vraiment horrible. Merci à tous ceux qui m'ont écrit » avait-il écrit sur X quelques heures après sa blessure hier.

Mike James goes down injured during Anadolu Efes’ game against Crvena Zvezda and is forced to leave the court.



Wishing you a full recovery, Mike. ❤️#MikeJames #EuroLeague pic.twitter.com/zFAFsHNzrM — SKWEEK (@SkweekSports) 1 octobre 2026

Quel avenir pour Anadolu Efes et pour la star américaine ?

À 36 ans, cette grave blessure soulève d'immenses questions. La rupture du tendon d'Achille constitue assurément l'une des pires épreuves physiques pour un joueur de basket. La capacité d'élimination de James reposait énormément sur son explosivité phénoménale et son premier pas assassin. Son retour sur les parquets s'annonce comme un gros défi personnel et médical.

Pour l’Anadolu Efes, l'impact stratégique est immense. Pablo Laso et son staff perdent brutalement leur dépositaire du jeu ainsi que leur principal scoreur sur les fins de possession. La direction stambouliote doit réagir en urgence sur le marché des transferts pour dégoter un meneur de calibre équivalent, ce qui sera mission quasiment impossible, surtout en octobre. En attendant, Matthew Strazel et Jordan Loyd vont prendre du galon.