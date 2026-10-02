Les deux nouveaux pigistes médicaux de Betclic ÉLITE qualifiés pour ce week-end

À la veille du lancement de la deuxième journée du championnat, la LNB a officialisé l'homologation de deux nouveaux contrats en Betclic ELITE. La commission administrative a donné son feu vert aux dossiers transmis par l’Élan Chalon et le BCM Gravelines-Dunkerque. Grâce à cette décision prise le 2 octobre, les deux clubs reçoivent le feu vert réglementaire pour aligner leurs pigistes médicaux dès ce week-end. Jacob Grandison (1,98 m, 28 ans) et RJ Nembhard (1,95 m, 27 ans) ont en effet obtenu le précieux sésame administratif.

Chalon et Gravelines compensent leurs absences à l'infirmerie

Du côté de l'Élan Chalon, il fallait un nouveau renfort pour pallier l'indisponibilité de Klark Riethauser. Blessé à la cuisse, le prospect suisse sera absent jusqu’à la fin de l’année civile. Ainsi, le club bourguignon a signé Jacob Grandison jusqu’au 30 décembre.

Ce renforcement permet au club de stabiliser son effectif pour l'intégralité de la fin d'année civile, avec cet international finlandais qui a enfin purgé sa suspension pour dopage. Sur ses réseaux sociaux, l’Élan a indiqué qu’il avait déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers pour des premiers entraînements.

Jacob est bien arrivé à Chalon et il est prêt pour demain 😏#RougeEtBlanc pic.twitter.com/2tQxNrlI9C — Elan Chalon (@ELANCHALON) 2 octobre 2026

Du côté de la Côte d'Opale, le BCM Gravelines-Dunkerque sécurise la signature de RJ Nembhard. L'arrière vient remplacer numériquement LJ Thorpe, également contraint de passer par l'infirmerie à cause d’une blessure aux adducteurs. Son absence sera cependant plus courte que Riethauser : Nembhard est engagé jusqu’au 8 novembre, soit pour un peu moins de six semaines. L’ancien NBAer avait déjà joué en France, le temps… d’un petit match en 2023, avec Fos-sur-Mer.

Un baptême du feu immédiat ce week-end des 3 et 4 octobre

L'aval accordé par l'instance nationale tombe au moment opportun pour les deux états-majors. Libérés des démarches administratives, les staffs techniques intègrent directement ces deux éléments dans leurs schémas de jeu.

Chalon-sur-Saône pourra compter sur Jacob Grandison lors de son déplacement ce samedi à 20h30 à Bourg-en-Bresse, chez un champion d’Europe prenable, qui a perdu ses deux premiers matchs officiels de la saison. Pour Gravelines, l’arrivée de RJ Nembhard pourrait être bénéfique au moment d’accueillir l’ASVE, ce dimanche à 16h30. Les deux recrues effectueront leurs grands débuts sur les parquets pour le compte de cette 2e journée de championnat.

Enfin, le communiqué de la LNB mentionne aussi deux autres qualifications en Betclic ÉLITE, mais pour des jeunes joueurs. L’Élan Béarnais qualifie ainsi son Espoir Heyrold Nathan Assira Engoute (2,03 m, 17 ans), en tant que contrat stagiaire jusqu’à la fin de saison. Pour l’Ivoirien Ladji Konaté (2,04 m, 16 ans), ce sera un contrat aspirant jusqu’à la fin de saison avec la SIG Strasbourg.