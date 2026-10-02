Le All Star Game LNB dévoile une nouvelle affiche pour célébrer ses 40 ans

Le All Star Game LNB prépare ses 40 ans. À trois mois de l’événement, la Ligue Nationale de Basket a présenté la nouvelle affiche qui accompagnera cette édition anniversaire.

Le rendez-vous incontournable du basket français revient à @Accor_Arena le samedi 2 janvier 2027 !



Au programme : Match All Star, Dunk Contest, Concours à 3 Points, Skills 1v1💥



Un show à ne pas manquer 👉 https://t.co/67TOWFKptL#AllStarGame #Basketball pic.twitter.com/YrSTuNForw — All Star Game (@ASGLNB) 2 octobre 2026

Une nouvelle identité pour un anniversaire symbolique

Ce nouveau visuel, "pensé pour incarner l'énergie, le spectacle et la créativité qui font de ce rendez-vous, un moment unique" indique le communiqué, marque une étape supplémentaire dans la communication autour du rendez-vous parisien, qui réunira une nouvelle fois une sélection des meilleurs joueurs français et étrangers de Betclic ELITE.

L’événement avait connu sa première édition en 1987. La dernière, organisée le 28 décembre 2025, constituait la 39e édition et avait réuni 15 912 spectateurs à l’Accor Arena. Le rendez-vous du 2 janvier 2027 permettra donc au All Star Game de célébrer quatre décennies d’existence.

Rendez-vous le 2 janvier 2027 à l’Accor Arena

Comme lors des précédentes éditions, le programme reposera notamment sur l'opposition entre les All Stars France et les All Stars Monde du championnat de France. Les traditionnels concours seront également présents : tirs à 3-points, meneurs en un-contre-un et concours de dunks.

Le All Star Game s’est durablement installé à l’Accor Arena depuis le début des années 2000. La salle parisienne accueillera de nouveau l'événement le samedi 2 janvier 2027.

Avec la présentation de cette nouvelle affiche, la LNB lance ainsi un peu plus les festivités autour d'une édition qui aura une dimension historique particulière : celle des 40 ans du All Star Game français.

La billetterie est ici.