Le grand retour du Covid : un match reporté !
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Pas de quatrième journée de Nationale 1 ce vendredi soir pour l’Étoile Angers Basket. Le club angevin a annoncé le report de sa rencontre face à Vitré après la détection de plusieurs cas de COVID au sein de son effectif professionnel.
Dans son communiqué, l’EAB précise que la situation ne permet pas à son équipe de disputer la rencontre « dans ces conditions ». Le match devait avoir lieu ce vendredi 2 octobre à 20h30 à la salle de la Poultière de Vitré, dans le cadre de la 4e journée de Nationale 1.
Vitré - Angers · NM1 2026-2027 · 31/12/2026
- Vitré · Forme : D V
- PTS : DeShaun Wade 12
- REB : Willan Hairabetian 7
- PD : DeShaun Wade 4,5
- Angers · Forme : D V V
- PTS : Mattéo Vergiat 12,5
- REB : Abdul Momoh 7
- PD : Sullivan Hernandez 2,5
Une nouvelle date en novembre
Le report a été acté en accord avec la Fédération Française de Basket-Ball et le club de Vitré, selon le communiqué angevin.
De son coté, le club breton indique que la nouvelle date du match a été fixè le 24 novembre prochain.
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