Le grand retour du Covid : un match reporté !

Pas de quatrième journée de Nationale 1 ce vendredi soir pour l’Étoile Angers Basket. Le club angevin a annoncé le report de sa rencontre face à Vitré après la détection de plusieurs cas de COVID au sein de son effectif professionnel.

Dans son communiqué, l’EAB précise que la situation ne permet pas à son équipe de disputer la rencontre « dans ces conditions ». Le match devait avoir lieu ce vendredi 2 octobre à 20h30 à la salle de la Poultière de Vitré, dans le cadre de la 4e journée de Nationale 1.

Une nouvelle date en novembre

Le report a été acté en accord avec la Fédération Française de Basket-Ball et le club de Vitré, selon le communiqué angevin.

De son coté, le club breton indique que la nouvelle date du match a été fixè le 24 novembre prochain.