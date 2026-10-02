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Le grand retour du Covid : un match reporté !

La rencontre de Nationale 1 entre Vitré et l’Étoile Angers Basket, programmée ce vendredi 2 octobre, n’aura pas lieu. Plusieurs cas de COVID ont été détectés au sein de l’effectif professionnel angevin, entraînant le report de la rencontre.
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Le grand retour du Covid : un match reporté !
Le COVID perturbe la Nationale 1 : Angers ne jouera pas à Vitré
Crédit photo : EAB - Etoile Angers Basket
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Pas de quatrième journée de Nationale 1 ce vendredi soir pour l’Étoile Angers Basket. Le club angevin a annoncé le report de sa rencontre face à Vitré après la détection de plusieurs cas de COVID au sein de son effectif professionnel.


Dans son communiqué, l’EAB précise que la situation ne permet pas à son équipe de disputer la rencontre « dans ces conditions ». Le match devait avoir lieu ce vendredi 2 octobre à 20h30 à la salle de la Poultière de Vitré, dans le cadre de la 4e journée de Nationale 1.

Vitré - Angers · NM1 2026-2027 · 31/12/2026

Une nouvelle date en novembre

Le report a été acté en accord avec la Fédération Française de Basket-Ball et le club de Vitré, selon le communiqué angevin.

De son coté, le club breton indique que la nouvelle date du match a été fixè le 24 novembre prochain.

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