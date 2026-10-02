Fantasy BeBasket : le classement d'octobre est lancé, JDABucks prend les commandes !

Nouveau mois, nouveau classement dans la Fantasy BeBasket ! Depuis le 1er octobre, les managers peuvent se mesurer sur un classement mensuel, tout en continuant d'accumuler des points pour le classement général de la saison 2026-2027. Une nouvelle occasion de briller, notamment pour ceux qui auraient manqué leur départ en septembre.

Et la première journée d'octobre a déjà fait quelques différences. Ceux qui ont eu la bonne idée de miser sur Théo Maledon comme capitaine ont notamment pu engranger de nombreux points. Au total, 165 managers ont participé ce jeudi, alors que 305 joueurs ont déjà tenté leur chance depuis le lancement de la Fantasy BeBasket.

JDABucks prend la tête du classement d'octobre

JDABucks occupe la première place du classement mensuel avec 194 points. Une belle entame qui lui permet de devancer Héritiers (183 points) et LaPine (173 points), les deux autres équipes présentes sur le podium.

Derrière, Seb Fantasy (158 points) et Forevernba (145 points) complètent le top 5. Les écarts sont déjà importants, mais les prochaines journées vont offrir de nombreuses occasions de revenir dans la course.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre :

JDABucks : 194 points Héritiers : 183 points LaPine : 173 points Seb Fantasy : 158 points Forevernba : 145 points D4ASVEL / Z15JL : 144 points Les 4 fantastiques : 142 points MStB : 141 points Honeybadgers : 135 points Stopy1 : 134 points

Votre serviteur (malgré la présence de Maledon dans son cinq), qui avait pris les commandes du classement général en septembre avec La Synergie Basketball, a connu un début de mois plus discret : seulement 106 points, soit une 30e place provisoire à 88 longueurs de JDABucks. Comme quoi, tout peut aller très vite dans la Fantasy !

Un nouveau classement mensuel, mais le classement général continue

L'ouverture du classement d'octobre ne signifie pas que les compteurs sont remis à zéro pour l'ensemble de la saison. Les performances des managers continuent également d'alimenter le classement général, qui reste accessible en parallèle.

Ce classement mensuel offre toutefois un nouvel objectif aux participants, notamment à ceux qui ont pris du retard lors des premières journées. Il est donc toujours possible de rejoindre la compétition et de chercher à se distinguer sur le mois.

Un vendredi particulièrement chargé pour composer son cinq

Ce vendredi 2 octobre promet une grosse journée pour les managers de la Fantasy BeBasket. Entre les rencontres de LNB, les championnats Espoirs, la Nationale 1, l'EuroLeague et plusieurs championnats étrangers, de nombreux joueurs sont disponibles pour composer son cinq.

Autant de possibilités qui nécessitent de faire les bons choix, aussi bien dans la sélection des cinq joueurs que dans la désignation du capitaine, dont la performance peut peser lourd dans le total de points.

Avec déjà 305 participants depuis le lancement de la saison, la Fantasy BeBasket poursuit son développement. Et ce nouveau mois d'octobre pourrait bien redistribuer les cartes.

Alors, à vous de jouer : composez votre cinq pour ce vendredi !