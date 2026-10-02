Luka Doncic joue la montre avec les Lakers

L’avenir de Luka Doncic aux Lakers semble s’inscrire sur le long terme, mais le moment de sa prochaine prolongation pourrait dépendre des résultats de la franchise. Le spécialiste de la franchise californienne, Jovan Buha estime que le Slovène pourrait attendre l’été 2027, plutôt que de signer dès 2026, si l’équipe ne répond pas à ses ambitions lors du prochain exercice.

Jovan Buha said Lakers personnel admitted the team is taking a step back and is not expecting to be Championship contenders, realistically, for another 2-3 years.



The Luka era is a disaster… pic.twitter.com/PNaO3PHmAa — ¢ (@C_A_R_L_A_M_A_R) 15 juillet 2026

« Je pense que Luka finira par signer une prolongation de contrat. La date, cet été ou l’été suivant, dépendra du déroulement de la saison », a expliqué le journaliste dans son podcast. Toutefois, le reporter a tenu à rappeler que ses propos ne constituaient que son avis sur la situation de l'ancien joueur des Mavericks et non une information tangible.

Selon Jovan Buha, une saison décevante pourrait pousser Luka Magic à attendre avant de s’engager davantage avec Los Angeles. Si la franchise californienne remportait environ 45 matchs avant d’être éliminée dès le premier tour des playoffs, le meneur pourrait demander à la direction de revoir son projet, que ce soit au niveau de l’effectif ou de l’encadrement.

Les résultats des Lakers au cœur des négociations

À l’inverse, une campagne plus convaincante faciliterait une prolongation dès l’été prochain. « Si la saison se déroule bien et qu'ils remportent plus de 50 matchs et atteignent le deuxième tour, voire plus, il reste », a ajouté l'expert. « Je m’attends à ce que Luka reste ici sur le long terme. Je ne pense pas que cela changera ».

Toutefois, Jovan Buha estime qu’une saison simplement décevante, sans être nécessairement catastrophique, pourrait suffire à repousser les discussions. Même si la franchise déçoit en raison de blessures de ses joueurs importants rien ne garantirait, selon lui, que Luka Doncic décide de prolonger dès 2026.

Luka Doncic Poste : Meneur

Taille : 201 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Slovénie

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 33,6 #1 REB 7,8 #35 PD 8,3 #4

Une saison charnière pour Los Angeles

« Cette année est cruciale. Elle l'est à plusieurs égards pour l'organisation », a conclu le journaliste. « Je ne pense pas qu'une déception cette année entraînerait forcément son départ, mais cela pourrait retarder la prolongation de son contrat. C'est une façon assez juste de le formuler. »

Ainsi, alors que le projet des Lakers semble tourné vers Luka Doncic, la franchise ne dispose en réalité que de très peu de temps pour satisfaire son nouveau leader. En effet, El Matador a signé en août 2025 une prolongation maximale de trois ans et 165 millions de dollars avec les Lakers.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Selon vous, est-ce que les Lakers seront en playoffs l'an prochain ? Oui

Non

Ce contrat débutera lors de la saison 2026-2027 mais comprend une player option en 2028-2029 et donc la possibilité pour le Slovène de reconsidérer son avenir dans deux ans en cas de déception.