Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Luka Doncic joue la montre avec les Lakers

Attendu sur le long terme aux Lakers, Luka Doncic pourrait temporiser avant de signer un nouveau contrat. Selon le journaliste Jovan Buha, les résultats de L.A lors de la saison 2026-2027 pourraient peser sur le calendrier des négociations.
|
Résumé
Écouter
Luka Doncic joue la montre avec les Lakers
Luka Doncic pourrait attendre l'été 2027 pour signer une nouvelle prolongation de contrat avec les Lakers
Crédit photo : Gary A. Vasquez-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

L’avenir de Luka Doncic aux Lakers semble s’inscrire sur le long terme, mais le moment de sa prochaine prolongation pourrait dépendre des résultats de la franchise. Le spécialiste de la franchise californienne, Jovan Buha estime que le Slovène pourrait attendre l’été 2027, plutôt que de signer dès 2026, si l’équipe ne répond pas à ses ambitions lors du prochain exercice.

« Je pense que Luka finira par signer une prolongation de contrat. La date, cet été ou l’été suivant, dépendra du déroulement de la saison », a expliqué le journaliste dans son podcast. Toutefois, le reporter a tenu à rappeler que ses propos ne constituaient que son avis sur la situation de l'ancien joueur des Mavericks et non une information tangible.

Selon Jovan Buha, une saison décevante pourrait pousser Luka Magic à attendre avant de s’engager davantage avec Los Angeles. Si la franchise californienne remportait environ 45 matchs avant d’être éliminée dès le premier tour des playoffs, le meneur pourrait demander à la direction de revoir son projet, que ce soit au niveau de l’effectif ou de l’encadrement.

LIRE AUSSI

Les résultats des Lakers au cœur des négociations

À l’inverse, une campagne plus convaincante faciliterait une prolongation dès l’été prochain. « Si la saison se déroule bien et qu'ils remportent plus de 50 matchs et atteignent le deuxième tour, voire plus, il reste », a ajouté l'expert. « Je m’attends à ce que Luka reste ici sur le long terme. Je ne pense pas que cela changera ».

Toutefois, Jovan Buha estime qu’une saison simplement décevante, sans être nécessairement catastrophique, pourrait suffire à repousser les discussions. Même si la franchise déçoit en raison de blessures de ses joueurs importants rien ne garantirait, selon lui, que Luka Doncic décide de prolonger dès 2026.

Luka Doncic

  • Poste : Meneur
  • Taille : 201 cm
  • Âge : 27 ans
  • Nationalité : Slovénie
  • Club : Los Angeles Lakers

Stats 2025-2026 / NBA

PTS33,6#1
REB7,8#35
PD8,3#4

Une saison charnière pour Los Angeles

« Cette année est cruciale. Elle l'est à plusieurs égards pour l'organisation », a conclu le journaliste. « Je ne pense pas qu'une déception cette année entraînerait forcément son départ, mais cela pourrait retarder la prolongation de son contrat. C'est une façon assez juste de le formuler. »

Ainsi, alors que le projet des Lakers semble tourné vers Luka Doncic, la franchise ne dispose en réalité que de très peu de temps pour satisfaire son nouveau leader. En effet, El Matador a signé en août 2025 une prolongation maximale de trois ans et 165 millions de dollars avec les Lakers.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher

Selon vous, est-ce que les Lakers seront en playoffs l'an prochain ?

  • Oui
  • Non

Ce contrat débutera lors de la saison 2026-2027 mais comprend une player option en 2028-2029 et donc la possibilité pour le Slovène de reconsidérer son avenir dans deux ans en cas de déception.

NBA
NBA
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit