Après la NBA, une destination européenne attire James Harden

James Harden pourrait-il un jour traverser l’Atlantique pour découvrir le basket européen ? Interrogé à Malaga, où les Cleveland Cavaliers effectuent une partie de leur préparation, le meneur américain n’a pas fermé la porte à cette possibilité.

Questionné sur l’éventualité de jouer en Europe, et plus particulièrement en Espagne, le MVP NBA 2018 s’est montré particulièrement enthousiaste.

« J’adorerais dans des propos relayés par Basketballsphere. L’Espagne est l’un des plus beaux endroits du monde. Heureusement, j’ai déjà eu l’occasion de venir ici. Je suis allé à Barcelone et à Madrid. Ce sont également des endroits incroyables. Chaque fois que je viens ici, l’expérience est à la hauteur. J’adore être ici », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui reste pour l’heure une simple projection. James Harden n’a mentionné ni club, ni négociation, ni calendrier concernant une éventuelle arrivée en Espagne.

Encore trois saisons de contrat avec Cleveland

Une aventure européenne ne semble en tout cas pas être à l’ordre du jour à court terme. Harden vient de prolonger avec Cleveland pour trois saisons et 97 millions de dollars, avec une option joueur sur la troisième année.

Arrivé chez les Cavaliers en février 2026 dans le cadre d’un transfert avec les Los Angeles Clippers, l’ancien joueur de Houston, Brooklyn et Philadelphie a depuis installé son avenir immédiat dans l’Ohio.

La saison passée, pour son 17e exercice en NBA, il a tourné à 22,7 points, 7,5 passes décisives et 4,9 rebonds de moyenne. Cleveland a ensuite atteint la finale de la Conférence Est avant de s’incliner face aux New York Knicks.

PROFIL JOUEUR James HARDEN Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 37 ans (26/08/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 22,7 #24 REB 4,9 #137 PD 7,5 #9

À 37 ans, Harden va désormais entamer sa 18e saison dans la ligue nord-américaine.

Madrid et Barcelone déjà dans son imaginaire

Si aucune arrivée en Europe ne se dessine pour le moment, le choix de l’Espagne ne serait pas totalement anodin. Harden a directement cité Madrid et Barcelone parmi les villes qu’il apprécie, tout en désignant Pau Gasol comme son joueur espagnol préféré.

Pour l’heure, sa priorité reste néanmoins clairement la NBA et les ambitions des Cavaliers. Lorsqu’il a été interrogé sur les chances de Cleveland de jouer le titre, Harden a rappelé croire aux possibilités de son équipe.

Son intérêt affiché pour l’Espagne constitue donc davantage une porte laissée ouverte pour la suite de sa carrière qu’un véritable dossier de marché. Mais venant d’un joueur de son statut et à ce stade de son parcours, la déclaration ne passe pas inaperçue.