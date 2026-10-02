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Quand le promu s'offre le demi-finaliste : Roanne fait tomber Nanterre à Vacheresse !

Betclic ÉLITE - La Chorale de Roanne a dominé Nanterre (93-83) lors de la 2e journée de Betclic ELITE, portée par un Darius Johnson étincelant (26 points) ! Le promu signe un deuxième succès consécutif et affiche d'emblée ses ambitions.
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Résumé
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Quand le promu s'offre le demi-finaliste : Roanne fait tomber Nanterre à Vacheresse !
Les Roannais font des ravages sur ce début de saison
Crédit photo : Florentin Bruère
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Soirée de fête et d'émotion collective dans la Loire ! Pour ses grandes retrouvailles avec son public lors de la 2e journée de Betclic ELITE, la Chorale de Roanne a frappé un très grand coup en dominant le récent demi-finaliste des playoffs, Nanterre 92, sur le score de 93 à 83. Ce qui reste rare pour un club tout juste promu. Dans un chaudron d'André-Vacheresse plein à craquer et en ébullition, les hommes de TJ Parker enchaînent ainsi un deuxième succès de rang après leur victoire inaugurale à Boulazac (79-81). Ce début de campagne idéal confirme immédiatement les ambitions du promu roannais. 

« On veut bien débuter à domicile et même face à un adversaire aussi fort que Nanterre, on en est capables. C’est une grosse équipe qui a conservé sept joueurs, elle est dans la continuité de sa 3e place de l’an dernier, avec un très bon coach. Même si cela sera très difficile, on croit en nous. » Yvann Mbaya l’avait annoncé dans les colonnes du Progrès. Malgré son statut de promu, rien ne fait peur à cette équipe roannaise qui avait déjà roulé sur l’ÉLITE 2 la saison dernière, après l’arrivée au coaching de TJ Parker.

Roanne 93 - 83 Nanterre · Betclic ELITE 2026-2027 · 02/10/2026

Leaders

RoanneNanterre
PTSDarius Johnson 26Xavier Castañeda 17
REBAaron Levarity 6Devin McGlockton 8
PDDarius Johnson 5Benjamin Sene 5

Statistiques d'équipe

RoanneNanterre
TIRS43,5 %44,6 %
3PTS11/267/18
LF28/3326/35
REB2643
RO1119

Face aux Franciliens pourtant en confiance après leur net succès initial face à Pau (78-64), Roanne a imposé un rythme d'enfer dès les premières minutes. Emmenée par un Darius Johnson des grands jours à la création et à la finition (26 points, 5 passes décisives), la Chorale a pris à la gorge ses adversaires. Avec une adresse diabolique à 3-points (11/26, soit 42%) et une défense de fer (22 ballons perdus en face), les récents finalistes de la Supercoupe ont su maintenir un matelas d'avance pour tuer le suspense dans le money-time.

Développement à venir...

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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