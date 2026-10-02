Quand le promu s'offre le demi-finaliste : Roanne fait tomber Nanterre à Vacheresse !
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Soirée de fête et d'émotion collective dans la Loire ! Pour ses grandes retrouvailles avec son public lors de la 2e journée de Betclic ELITE, la Chorale de Roanne a frappé un très grand coup en dominant le récent demi-finaliste des playoffs, Nanterre 92, sur le score de 93 à 83. Ce qui reste rare pour un club tout juste promu. Dans un chaudron d'André-Vacheresse plein à craquer et en ébullition, les hommes de TJ Parker enchaînent ainsi un deuxième succès de rang après leur victoire inaugurale à Boulazac (79-81). Ce début de campagne idéal confirme immédiatement les ambitions du promu roannais.
« On veut bien débuter à domicile et même face à un adversaire aussi fort que Nanterre, on en est capables. C’est une grosse équipe qui a conservé sept joueurs, elle est dans la continuité de sa 3e place de l’an dernier, avec un très bon coach. Même si cela sera très difficile, on croit en nous. » Yvann Mbaya l’avait annoncé dans les colonnes du Progrès. Malgré son statut de promu, rien ne fait peur à cette équipe roannaise qui avait déjà roulé sur l’ÉLITE 2 la saison dernière, après l’arrivée au coaching de TJ Parker.
Roanne 93 - 83 Nanterre · Betclic ELITE 2026-2027 · 02/10/2026
Leaders
|Roanne
|Nanterre
|PTS
|Darius Johnson 26
|Xavier Castañeda 17
|REB
|Aaron Levarity 6
|Devin McGlockton 8
|PD
|Darius Johnson 5
|Benjamin Sene 5
Statistiques d'équipe
|Roanne
|Nanterre
|TIRS
|43,5 %
|44,6 %
|3PTS
|11/26
|7/18
|LF
|28/33
|26/35
|REB
|26
|43
|RO
|11
|19
Face aux Franciliens pourtant en confiance après leur net succès initial face à Pau (78-64), Roanne a imposé un rythme d'enfer dès les premières minutes. Emmenée par un Darius Johnson des grands jours à la création et à la finition (26 points, 5 passes décisives), la Chorale a pris à la gorge ses adversaires. Avec une adresse diabolique à 3-points (11/26, soit 42%) et une défense de fer (22 ballons perdus en face), les récents finalistes de la Supercoupe ont su maintenir un matelas d'avance pour tuer le suspense dans le money-time.
Développement à venir...
𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 | 𝐑𝐨𝐚𝐧𝐧𝐞 𝟗𝟑 - 𝟖𝟑 𝐍𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞— Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) 2 octobre 2026
Deuxième victoire en deux journées pour nos Choraliens 🔵⚪️
🔜 Prochain rendez-vous dimanche à 19h, à l’extérieur, pour un derby face à 𝗟𝗗𝗟𝗖 𝗔𝗦𝗩𝗘𝗟 🔥 pic.twitter.com/YrsoehpDE2
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