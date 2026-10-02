« Je ne veux pas décevoir TP ! » Patty Mills l’avait annoncé dans une interview à Skweek il y a quelques jours. Et ce soir, malgré la défaite de l’ASVEL, on peut dire qu’il n’a pas grand chose à se reprocher. Avec ses 26 points, le shooteur australien a —comme son équipe — pris feu en première période. L’équipe de Tony Parker était tout simplement intouchable, réalisant sa mi-temps référence dans ce début de saison. De quoi enflammer la LDLC Arena.

Mais leurs chiffres n’étaient pas tenables sur la durée : 10/14 à 3-points, 61 points marqués, 16 passes décisives pour 3 turnovers… Et cela n’a pas manqué. Au retour des vestiaires, les Villeurbannais sont vite redescendus de leur nuage. Et cette équipe de Valence — qui malgré la perte de Jean Montero et Pedro Martinez reste un demi-finaliste d’EuroLeague — ne s’est pas faite prier pour refaire son retard. Les 11 points d’avance de l’ASVEL à la mi-temps (61-50) ont fondu de 10 unités à la fin du troisième quart (77-76), avant de s’inverser dans le dernier (92-105).

Développement à venir...