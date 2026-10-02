Une mi-temps parfaite et puis ça retombe : l’ASVEL s’incline contre Valence
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« Je ne veux pas décevoir TP ! » Patty Mills l’avait annoncé dans une interview à Skweek il y a quelques jours. Et ce soir, malgré la défaite de l’ASVEL, on peut dire qu’il n’a pas grand chose à se reprocher. Avec ses 26 points, le shooteur australien a —comme son équipe — pris feu en première période. L’équipe de Tony Parker était tout simplement intouchable, réalisant sa mi-temps référence dans ce début de saison. De quoi enflammer la LDLC Arena.
Mais leurs chiffres n’étaient pas tenables sur la durée : 10/14 à 3-points, 61 points marqués, 16 passes décisives pour 3 turnovers… Et cela n’a pas manqué. Au retour des vestiaires, les Villeurbannais sont vite redescendus de leur nuage. Et cette équipe de Valence — qui malgré la perte de Jean Montero et Pedro Martinez reste un demi-finaliste d’EuroLeague — ne s’est pas faite prier pour refaire son retard. Les 11 points d’avance de l’ASVEL à la mi-temps (61-50) ont fondu de 10 unités à la fin du troisième quart (77-76), avant de s’inverser dans le dernier (92-105).
Développement à venir...
ASVEL 92 - 105 Valencia Basket · EuroLeague 2026-2027 · 02/10/2026
Leaders
|ASVEL
|Valencia Basket
|PTS
|Patty Mills 26
|Nikola Mirotic 22
|REB
|Jae Crowder 7
|Neal Sako 8
|PD
|Hugo Besson 6
|T.J. Shorts 6
Statistiques d'équipe
|ASVEL
|Valencia Basket
|TIRS
|44,2 %
|51,5 %
|3PTS
|13/31
|13/29
|LF
|11/17
|24/33
|REB
|33
|44
|RO
|10
|12
Déjà 50 points inscrits par l’ASVEL alors qu’il reste 6 minutes avant la mi-temps— 𝔸𝕊𝕍𝔼𝕃 𝕊𝕡𝕚𝕣𝕚𝕥 (@AsvelSpirit) 2 octobre 2026
Patty Mills 17 pts et Hugo Besson 10 pts
49-33 pour les Villeurbannais
9-13 à 3pts 🎯 pic.twitter.com/fULiOiTVY2
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