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Une mi-temps parfaite et puis ça retombe : l’ASVEL s’incline contre Valence

EuroLeague - Portée par un Patty Mills à 26 points et une première mi-temps référence, l'ASVEL a laissé filer une avance de 11 points pour s'incliner 92-105 face à Valence en EuroLeague.
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Résumé
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Une mi-temps parfaite et puis ça retombe : l’ASVEL s’incline contre Valence
Patty Mills (ASVEL) face à Roanne, SuperCoupe LNB, 19 septembre 2026
Crédit photo : Florentin Bruère
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« Je ne veux pas décevoir TP ! » Patty Mills l’avait annoncé dans une interview à Skweek il y a quelques jours. Et ce soir, malgré la défaite de l’ASVEL, on peut dire qu’il n’a pas grand chose à se reprocher. Avec ses 26 points, le shooteur australien a —comme son équipe — pris feu en première période. L’équipe de Tony Parker était tout simplement intouchable, réalisant sa mi-temps référence dans ce début de saison. De quoi enflammer la LDLC Arena.

Mais leurs chiffres n’étaient pas tenables sur la durée : 10/14 à 3-points, 61 points marqués, 16 passes décisives pour 3 turnovers… Et cela n’a pas manqué. Au retour des vestiaires, les Villeurbannais sont vite redescendus de leur nuage. Et cette équipe de Valence — qui malgré la perte de Jean Montero et Pedro Martinez reste un demi-finaliste d’EuroLeague — ne s’est pas faite prier pour refaire son retard. Les 11 points d’avance de l’ASVEL à la mi-temps (61-50) ont fondu de 10 unités à la fin du troisième quart (77-76), avant de s’inverser dans le dernier (92-105).

Développement à venir...

ASVEL 92 - 105 Valencia Basket · EuroLeague 2026-2027 · 02/10/2026

Leaders

ASVELValencia Basket
PTSPatty Mills 26Nikola Mirotic 22
REBJae Crowder 7Neal Sako 8
PDHugo Besson 6T.J. Shorts 6

Statistiques d'équipe

ASVELValencia Basket
TIRS44,2 %51,5 %
3PTS13/3113/29
LF11/1724/33
REB3344
RO1012
ASVEL
ASVEL
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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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