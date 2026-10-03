Kristaps Porzingis forfait pour le début de préparation des Warriors

L’inquiétude grandit autour du cas Kristaps Porzingis. Alors que les Warriors ont entamé leur préparation à Hawaï, le pivot letton n’a pas rejoint ses coéquipiers, victime d’un problème médical encore non divulgué. Samedi, après l’entraînement, l’entraîneur Steve Kerr a indiqué ne disposer d’« aucune nouvelle » concernant son l'état de son joueur, selon Joseph Dycus, journaliste au Mercury News.

Steve Kerr on Kristaps Porzingis: “Whenever he’s ready, he’s ready.” Stayed back in the Bay Area while team traveled to Hawaii. To this point, Warriors have only ruled him out through this week. pic.twitter.com/KnMRLfqShK — Anthony Slater (@anthonyVslater) 30 septembre 2026

Quelques jours plus tôt, l'ancien coach de Team USA avait déjà expliqué que l'ancien des Hawks reprendrait les séances « quand il sera prêt », sans préciser de date de retour. D'ailleurs, le staff médical de la franchise ne souhaite pas non plus spéculer sur la durée de son rétablissement.

Plus de STOP pour Kristaps Porzingis

Cette absence a d’autant plus surpris les Warriors que le joueur de 2,18 m avait indiqué, avant le training camp, ne plus ressentir les symptômes du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP), maladie l’ayant gêné au cours des deux dernières saisons.

C’est notamment grâce à cette garantie de guérison que Golden State lui a accordé une prolongation de contrat de deux ans et 40 millions de dollars cet été. « Tout cela fait partie de la saison, de la santé de l’équipe. Il arrive des choses, alors il faut faire avec et aller de l’avant », tente de relativiser Steve Kerr.

Kristaps Porzingis Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 218 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Lettonie

Club : Atlanta Hawks Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,6 #80 REB 5,2 #123 PD 2,5 #185

Les Warriors veulent éviter un nouveau scénario compliqué

De son côté, le directeur général des Warriors, Mike Dunleavy a lui aussi été interrogé sur l’état de santé du Letton, notamment sur une éventuelle récidive du STOP. « Kristaps sera absent pour une durée indéterminée en raison d’un problème de santé. Il manquera donc le début du camp d’entraînement. Je n’ai pas de date de retour prévue ni d’informations supplémentaires à ce sujet », a expliqué l'homme de 46 ans.

Ainsi, personne ne semble vraiment comprendre ce nouveau pépin physique dans la carrière de Kristaps Porzingis. Toutefois, le All-Star ne devrait pas manquer le début de saison régulière avec les Dubs si l'on en croit Mike Dunleavy.

Plutôt une bonne nouvelle donc pour la franchise californienne même si pendant ce temps là, Steve Kerr devra réorganiser ses rotations intérieures. Pour le premier match de pré-saison face aux Clippers, dimanche, le technicien prévoit d’aligner Al Horford et Draymond Green dans la raquette. A l'extérieur, Stephen Curry prendra la mène aux côtés de Brandin Podziemski et Yaxel Lendeborg, le rookie portoricain, sur les ailes. Une première occasion de voir comment les Warriors vont s'organiser avec la nouvelle absence de leur pivot de 2,18m.