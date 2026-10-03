Quelques mois après le SCABB, il frappe déjà fort dans son nouveau championnat

Anthony Durham n’aura pas attendu longtemps pour se distinguer sous ses nouvelles couleurs. Arrivé à Petrolina AEK Larnaca au mois de septembre, l’ancien joueur de Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon a joué un rôle majeur dans la victoire de son équipe face à la TRIA EKA AEL (85-81), jeudi 1er octobre, lors de la Super Cup chypriote.

Avec 20 points, dont un tir à 3-points, l’Américain termine meilleur marqueur de l’AEK, devant Jayveous Mckinnis et ses 18 unités. Le conjoint de Stella Johnson (recrue de Lattes-Montpellier) a également participé au money-time en inscrivant des lancers francs alors que l’AEL était revenue à seulement quelques longueurs. Sa performance lui a valu d’être désigné comme le MVP de la rencontre.

L’AEK avait pourtant longtemps semblé se diriger vers une victoire beaucoup plus tranquille. Devant 46-23 à la pause puis 62-44 après trois quart-temps, Larnaca comptait encore 18 longueurs d’avance à trois minutes du terme (78-60). L’AEL a alors signé un 15-0 pour revenir à 78-75, puis à 79-78, avant que l’AEK ne résiste sur la ligne des lancers francs.

Quelques mois après son passage au SCABB

Cette performance résonne particulièrement en France puisque Durham évoluait encore à Roanne puis au SCABB lors de la saison 2025-2026. Avant son départ pour Chypre, il s'est entretenu furtivement avec le Montpellier Basket Mosson, en Nationale 2.

Après avoir commencé l’exercice à la Chorale en tant que remplaçant médical de Jahvon Blair, l’Américain avait rejoint Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon fin novembre 2025. Avec Roanne, il avait compilé 13,5 points, 2,8 rebonds et 2,4 passes décisives en dix rencontres d’ELITE 2.

PROFIL JOUEUR Anthony DURHAM Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 32 ans (06/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 12,4 #31 REB 2,6 #151 PD 3,3 #44

Sous les couleurs du SCABB, Durham a ensuite disputé 18 matchs de championnat. Il y a tourné à 11,8 points, 2,5 rebonds et 3,7 passes décisives en 23 minutes de moyenne, avec 40,5 % de réussite aux tirs et 33,8 % à 3-points.

Une arrivée temporaire qui rapporte déjà un trophée

À 32 ans, Anthony Durham a rejoint Petrolina AEK le 23 septembre afin de compenser temporairement l’absence de Taveion Hollingsworth. Le club chypriote avait alors rappelé le parcours européen déjà fourni de l'Américain, passé notamment par Chypre lors de son exercice rookie en 2019/2020 puis la République tchèque, la Pologne, la Suède, la Roumanie, la Hongrie mais aussi la Chorale de Roanne et le SCABB en France.

À peine arrivé, l’ancien joueur de Rider en NCAA avait déjà inscrit 17 points, pris 5 rebonds et délivré 2 passes décisives lors du tour qualificatif de Basketball Champions League face à Oradea. Il confirme désormais son adaptation express avec un premier trophée et une performance à 20 points en Super Cup.

Petrolina AEK décroche à cette occasion la huitième Super Cup de son histoire et son deuxième sacre consécutif dans la compétition.