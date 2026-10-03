Pour Giannis Antetokounmpo, le Heat deviendra le cauchemar défensif de la NBA

Le Heat entend imposer sa défense la prochaine saison. Interrogé par Hannah Storm pour ESPN, aux côtés de Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo s’est montré particulièrement confiant quant au potentiel de sa nouvelle équipe. « Je pense que défensivement, ce sera un cauchemar pour quiconque tentera de jouer contre nous », a déclaré la superstar grecque, convaincue par la compétitivité du groupe et sa capacité à montrer l’exemple.

Giannis: “Defensively it’s going to be a nightmare for whoever tries to play against us.”



(h/t @TheHeatCentral) pic.twitter.com/9gvG2VuxT1 — Legion Hoops (@LegionHoops) 2 octobre 2026

Avec deux joueurs aux qualités physiques et défensives complémentaires comme Bam Bam et le Greek Freak, Miami entend renforcer sa rudesse dans la raquette. La polyvalence du champion NBA 2021, capable de défendre sur plusieurs postes et de couvrir de grands espaces, associée à la mobilité et à l’impact de Bam Adebayo, pourrait offrir de nombreuses possibilités à Erik Spoelstra.

En plus de ses deux joueurs particulièrement performants dans la défense près du cercle, South Beach dispose d'éléments capables de gêner les extérieurs adverses. Andrew Wiggins devrait apporter son envergure de bras sur les ailes, tandis que Davion Mitchell et Pelle Larsson possèdent des aptitudes intéressantes.

Une équipe déjà orientée sur la défense

La saison passée, le Heat possédait déjà de bons indicateurs défensifs avec notamment le 13e defensive rating de la ligue avec une moyenne de 114,5 points encaissés pour 100 possessions. L’arrivée du double MVP pourrait donc modifier sensiblement le profil de l’équipe, en lui apportant un défenseur supplémentaire capable de peser sur plusieurs secteurs du jeu.

Cependant, alors que l'association entre Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo semble assez excitante sur le volet défensif, en attaque tout reste à construire. En effet, aucun de ces deux joueurs ne dispose d'une qualité de shoot à trois points fiable. L'an passé, les deux All-Stars ont tiré à moins de 34% de loin ce dont leur adversaires pourraient profiter en renforçant leur présence dans la raquette.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Bam Adebayo (Miami Heat) Comparaison statistique entre deux joueurs Giannis Antetokounmpo Bam Adebayo MJ 45 73 PTS 27,3 19,9 REB 9,7 9,9 PD 5,1 3,2 IN 1 1,2 CO 0,7 0,7

Ainsi, l'équipe de Miami s'avère particulièrement intéressante à suivre en raison de ce paradoxe mais aussi parce que revoir le Grec jouer pleinement NBA après une saison tronquée, demeure un plaisir immense.