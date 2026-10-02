Levallois en 2-0, Tyler Thomas et Caen flambent contre le SCABB, Denain double la mise contre Châlons-Reims !

Avec huit matchs au programme sur cette soirée du vendredi, deux matchs de cette 2e journée d’ÉLITE 2 doivent encore se jouer samedi. Pourtant, il n’y a plus de place au suspense en ce qui concerne le leader du classement. Peu importe les résultats demain, c’est bien Denain qui trônera en tête, grâce à sa deuxième victoire en deux semaines contre Châlons-Reims. Déjà battus en Coupe de France mi-septembre, les joueurs du Champagne Basket ont encore perdu à la maison face aux Nordistes. Et cette fois, sur le plus gros écart de la soirée en ÉLITE 2 (55-80).

Cinq équipes invaincues

Les Denaisiens sont tutoyés au classement par… Évreux, qui a délaissé le fond de classement qui lui collait à la peau la saison dernière. Dans sa salle, l'ALM Évreux a nettement dominé Fos-sur-Mer (95-77), s'offrant un deuxième succès probant. Et ce malgré les 23 points de la recrue sudiste Garlon Green, qui n’a finalement pas eu besoin « de temps pour s’adapter » comme l’anticipait son coach.

Autre équipe toujours invaincue, Levallois s'impose sur le plus petit des écarts face à Vichy (87-86) sans Élian Bénitez. Ce grâce à une fin de match à couper le souffle, et notamment une interception sur la dernière action vichyssoise de Jayson Tchicamboud (10 points, 10 passes décisives). Ainsi que 43 points du jeune duo Kezza Giffa - Tom Digbeu.

Dans le Sud, Hyères-Toulon s'adjuge également un duel très spectaculaire à domicile contre le Stade Rochelais (103-97). Des débuts timides pour le MVP de NM1 Alexis Yetna (5 points). Autre score haut en couleur : Caen est finalement venu à bout de Saint-Chamond en prolongations, sur le score de… 115-111. Les Normands enchaînent une deuxième victoire consécutive après un festival d'adresse à 3-points (17/36) et... 35 points de Tyler Thomas ! Voilà les cinq équipes toujours invaincues après deux journées.

Léopold Ca de retour, Nantes réagit

De son côté, Aix-Maurienne repousse Le Havre avec autorité (100-85) en atteignant la barre des 100 points marqués. La coach Lauriane Dolt avait prévenu que son équipe normande n'avait pas vécu une préparation optimale » de ce match, à cause notamment d’une épidémie de grippe en début de semaine.

L'Alliance Sport Alsace s'impose avec maîtrise devant son public face aux Sharks d'Antibes (85-74). Un match particulier pour Léopold Ca, qui effectuait son grand retour après 10 mois de rupture du tendon d’Achille, et ce face à son ancienne équipe. L'ASA débloque son compteur de victoires cette saison.

Enfin, Rémy Valin attendait une « réaction XXL » de son équipe, et il l’a eue. Après un revers lors de la journée d'ouverture, le Nantes Basket Hermine a parfaitement rectifié le tir. Les Nantais l'emportent logiquement face aux repêchés de Quimper (76-62) au terme d'une prestation défensive très aboutie. « C’est une responsabilité collective, du coach aux joueurs... On doit déjà avoir une remise en question maximale » avait prévenu le coach à Ouest-France. L’Hermine se retrouve pour l’instant en milieu de classement.