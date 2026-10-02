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Levallois en 2-0, Tyler Thomas et Caen flambent contre le SCABB, Denain double la mise contre Châlons-Reims !

ÉLITE 2 - Denain s'impose à Châlons-Reims (55-80) et prend la tête de l'ÉLITE 2 après deux journées. Levallois, Évreux, Hyères-Toulon et Caen complètent le groupe des équipes encore invaincues.
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Résumé
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Levallois en 2-0, Tyler Thomas et Caen flambent contre le SCABB, Denain double la mise contre Châlons-Reims !
Les Mets à Marcel Cerdan
Crédit photo : Metropolitans Basketball Club
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Avec huit matchs au programme sur cette soirée du vendredi, deux matchs de cette 2e journée d’ÉLITE 2 doivent encore se jouer samedi. Pourtant, il n’y a plus de place au suspense en ce qui concerne le leader du classement. Peu importe les résultats demain, c’est bien Denain qui trônera en tête, grâce à sa deuxième victoire en deux semaines contre Châlons-Reims. Déjà battus en Coupe de France mi-septembre, les joueurs du Champagne Basket ont encore perdu à la maison face aux Nordistes. Et cette fois, sur le plus gros écart de la soirée en ÉLITE 2 (55-80).

Olivier CORTALE
Olivier CORTALE
16
PTS
12
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
CHA
55 80
DEN

Cinq équipes invaincues

Les Denaisiens sont tutoyés au classement par… Évreux, qui a délaissé le fond de classement qui lui collait à la peau la saison dernière. Dans sa salle, l'ALM Évreux a nettement dominé Fos-sur-Mer (95-77), s'offrant un deuxième succès probant. Et ce malgré les 23 points de la recrue sudiste Garlon Green, qui n’a finalement pas eu besoin « de temps pour s’adapter » comme l’anticipait son coach.

Autre équipe toujours invaincue, Levallois s'impose sur le plus petit des écarts face à Vichy (87-86) sans Élian Bénitez. Ce grâce à une fin de match à couper le souffle, et notamment une interception sur la dernière action vichyssoise de Jayson Tchicamboud (10 points, 10 passes décisives). Ainsi que 43 points du jeune duo Kezza Giffa - Tom Digbeu.

Kezza GIFFA
Kezza GIFFA
24
PTS
3
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
LEV
87 86
VIC


Dans le Sud, Hyères-Toulon s'adjuge également un duel très spectaculaire à domicile contre le Stade Rochelais (103-97). Des débuts timides pour le MVP de NM1 Alexis Yetna (5 points). Autre score haut en couleur : Caen est finalement venu à bout de Saint-Chamond en prolongations, sur le score de… 115-111. Les Normands enchaînent une deuxième victoire consécutive après un festival d'adresse à 3-points (17/36) et... 35 points de Tyler Thomas ! Voilà les cinq équipes toujours invaincues après deux journées.

Tyler THOMAS
Tyler THOMAS
35
PTS
4
REB
4
PDE
Logo ELITE 2
SCA
111 115
CAE

Léopold Ca de retour, Nantes réagit

De son côté, Aix-Maurienne repousse Le Havre avec autorité (100-85) en atteignant la barre des 100 points marqués. La coach Lauriane Dolt avait prévenu que son équipe normande n'avait pas vécu une préparation optimale » de ce match, à cause notamment d’une épidémie de grippe en début de semaine.

Dorian ANGLOMA
Dorian ANGLOMA
25
PTS
5
REB
3
PDE
Logo ELITE 2
AIX
100 85
STB

L'Alliance Sport Alsace s'impose avec maîtrise devant son public face aux Sharks d'Antibes (85-74). Un match particulier pour Léopold Ca, qui effectuait son grand retour après 10 mois de rupture du tendon d’Achille, et ce face à son ancienne équipe. L'ASA débloque son compteur de victoires cette saison. 

Enfin, Rémy Valin attendait une « réaction XXL » de son équipe, et il l’a eue. Après un revers lors de la journée d'ouverture, le Nantes Basket Hermine a parfaitement rectifié le tir. Les Nantais l'emportent logiquement face aux repêchés de Quimper (76-62) au terme d'une prestation défensive très aboutie. « C’est une responsabilité collective, du coach aux joueurs... On doit déjà avoir une remise en question maximale » avait prévenu le coach à Ouest-France. L’Hermine se retrouve pour l’instant en milieu de classement.

Dylan VAN EYCK
Dylan VAN EYCK
21
PTS
6
REB
5
PDE
Logo ELITE 2
NAN
76 62
QUI

ELITE 2 - Journée 2
02/10/2026
HTV Hyères-Toulon
103 97
ROC La Rochelle
NAN Nantes
76 62
QUI Quimper
EVR Evreux
95 77
FOS Fos Provence
AIX Aix-Maurienne
100 85
STB Le Havre
CHA Champagne Basket
55 80
DEN Denain
LEV Levallois
87 86
VIC Vichy
SCA SCABB
111 115
CAE Caen
ASA Alliance Sport Alsace
85 74
ANT Antibes
03/10/2026
BLO Blois
- -
POI Poitiers
ORL Orléans
- -
ROU Rouen

Denain
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Nantes
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Caen
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Evreux
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Levallois
Levallois
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ELITE 2
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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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Levallois en 2-0, Tyler Thomas et Caen flambent contre le SCABB, Denain double la mise contre Châlons-Reims !