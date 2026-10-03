Expansion NBA : Le lancement de la franchise à Las Vegas retardé à 2029 ?

L’arrivée d’une franchise NBA à Las Vegas pourrait prendre plus de temps que prévu. Selon The Athletic, la ligue envisage désormais que l’équipe du Nevada fasse ses débuts lors de la saison 2029-2030, plutôt qu’en 2028-2029, comme initialement espéré. Cette échéance reste toutefois à l’étude et aucune décision officielle n’a été prise.

There’s a potential that a Las Vegas NBA expansion franchise doesn’t begin play until the 2029-30 season, instead of the initially targeted 2028-29 start, per source. Extra year would give time to finish construction of new NBA arena in Vegas. #vegas #nba #nbaexpansion pic.twitter.com/qAdpPjw5uJ — Mick Akers (@mickakers) 2 octobre 2026

Depuis plusieurs mois, la grande ligue travaille sur un projet d’expansion afin d'octroyer à Las Vegas sa propre franchise. Pour le moment, trois groupes d’investisseurs mènent des discussions afin de mettre la main sur cette nouvelle équipe.

De son côté, le commissaire de la NBA Adam Silver a indiqué que la ligue souhaitait se prononcer sur l’expansion avant la fin de l’année. Un accord informel avec le groupe retenu pourrait intervenir dès la fin du mois de novembre, même si le choix des investisseurs n’est pas encore imminent.

La construction d’une nouvelle salle, un enjeu majeur

A vrai dire, le calendrier dépendra en grande partie des infrastructures disponibles à Las Vegas. Le futur propriétaire devra probablement financer la construction d’une nouvelle salle, pour près de deux milliards de dollars. En ajoutant les droits d’entrée de la franchise, l’investissement total pourrait atteindre 11 à 12 milliards de dollars, voire davantage.

Une autre option envisagée serait d'installer temporairement l'équipe à la T-Mobile Arena, enceinte accueillant notamment les Golden Knights en NHL. Mais cette solution nécessiterait d'importants travaux d'après le propriétaire de la franchise Bill Foley annonçant un prix de rénovation allant jusqu’à 400 millions de dollars.

The new NBA expansion team in Las Vegas will not play long-term at T Mobile Arena.



Whichever group wins the bid, which will come in close to $13 billion, includes a new state-of-the-art arena as part of any package.



Las Vegas will launch their new NBA franchise in 2028. pic.twitter.com/ezgdaoU5Ua — Evan Sidery (@esidery) 1 octobre 2026

Dès lors, Adam Silver a confirmé que cette possibilité était étudiée, tout en soulignant que certains investisseurs avaient présenté des projets de nouvelles enceintes. « Certains groupes ont présenté des projets visant à construire ce que j’appellerais un palais du divertissement moderne à Las Vegas », a expliqué le commissaire, rappelant que la ville bénéficie d’une activité événementielle tout au long de l’année.

Seattle toujours en attente du retour des SuperSonics

Cependant, ce projet d’expansion ne se limite pas simplement à Sin City. En effet les groupes non retenus pour Las Vegas pourraient tenter de s'implanter à Seattle ancien camp de base des SuperSonics rayés de la carte NBA en 2008. Samantha Holloway, propriétaire du Kraken de Seattle en NHL, est considérée comme une candidate sérieuse pour porter ce projet.

La NBA semble néanmoins envisager une arrivée à Las Vegas en priorité, avant de concrétiser éventuellement le retour de Seattle. Entre la sélection des investisseurs, le financement et la construction des infrastructures, le calendrier de l’expansion reste donc à préciser.