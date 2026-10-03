Les Golden State Valkyries poursuivent leur parcours en playoffs. Après avoir remporté le premier match (104-80) puis cédé après prolongation au Texas (108-100), les Valkyries ont remporté le match 3 face à Dallas (77-73) au Chase Center devant plus de 18 000 spectateurs pour enlever la série 2-1 et décrocher la première qualification en demi-finale de leur histoire.

Pourtant, les Californiennes ont longtemps été en difficulté. Dallas a notamment remporté les deuxième et troisième quarts-temps et compté jusqu’à 7 points d’avance à la mi-temps (37-44). Golden State a progressivement comblé son retard avant de renverser la rencontre dans les dernières minutes.

Et Gabby Williams a été au cœur de cette remontée. L’internationale française a inscrit 11 de ses 19 points dans le dernier quart-temps. À 1 minute et 17 secondes de la fin, son tir à mi-distance a permis aux Valkyries de passer devant (73-72), avant qu’elle ne sécurise ensuite la victoire sur la ligne des lancers francs. Elle termine meilleure marqueuse de Golden State avec 19 points.

Gabby Williams delivered for the @valkyries as they completed the Game 3 comeback to secure the franchise’s first playoff series win 👏



19 PTS (11 in 4Q) | 4 REB | 2 STL | 3 3PM



Golden State clinches the final spot in the WNBA Semifinals!pic.twitter.com/KnzXobZTOB — NBA (@NBA) 3 octobre 2026

C'est une nouvelle performance importante après ses 36 points, son record personnel en WNBA, inscrits lors de la défaite du match 2.

Salaün utilisée huit minutes, Gueye reste sur le banc

Les deux autres Françaises présentes dans l’effectif des Valkyries ont connu une soirée plus discrète. Janelle Salaün a inscrit 3 points en huit minutes de jeu, tandis qu’Aminata Gueye n’est pas entrée lors de cette rencontre décisive.

Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye seront donc toutes les trois concernées par la suite de l’aventure des Valkyries.

Las Vegas sur la route de Golden State

Le niveau va encore monter d’un cran au prochain tour. Deuxièmes de la saison régulière avec un bilan de 32 victoires et 12 défaites, les Valkyries retrouveront les Las Vegas Aces, têtes de série n°3, en demi-finales. Guidées par la meilleure joueuse du monde A’ja Wilson (1,93 m, 30 ans), les Névadaines sont tenantes du titre.

Semis start Sunday. See you in Ballhalla ⚔️@kpnorcal | 2026 Playoffs pic.twitter.com/hplsydfnUg — Golden State Valkyries (@valkyries) 3 octobre 2026

La série, disputée au meilleur des cinq rencontres, commencera dès ce dimanche 4 octobre au Chase Center. Golden State bénéficiera de l’avantage du terrain avec les deux premières rencontres organisées à San Francisco.

Dans l'autre partie de tableau, la demie-finale opposera New-York - et ses trois Françaises - à Atlanta.

Pour une franchise qui n’a rejoint la WNBA qu’en 2025 et qui avait été éliminée au premier tour lors de sa saison inaugurale, cette qualification constitue une nouvelle étape. Avec trois Françaises encore dans la course, Golden State tentera désormais de franchir celle qui mène aux Finales WNBA.