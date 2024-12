François Matip parmi le contingent français en Islande

Intérieur installé en Nationale 1 masculine (NM1) depuis trois saisons, Francois Matip (2,00 m, 24 ans) a choisi de continuer sa carrière en Islande. Après une saison 2023-2024 partagée entre Tarbes-Lourdes et les Sables Vendée Basket, il joue désormais au UMF Sindri à Höfn qui évolue en deuxième division nationale. Son équipe, où figure plusieurs joueurs étrangers (le meneur étasunien Donovan Fields, l’arrière espagnol Paul Truno, l’ailier-fort serbe Milorad Sedlarevic), est deuxième du championnat avec 7 victoires et 2 défaites).

Cependant, elle vient de perdre le choc contre le leader Armann (8 victoires et 1 défaite), sur le score de 92 à 89. L’ancien Espoir de Gravelines-Dunkerque et Champagne Basket, passé deux saisons à Rennes, a cumulé 6 points et 11 rebonds en 31 minutes. Autrement, membre de l’effectif depuis le début de la saison, il affiche des moyennes de 9,2 points à 39,6% de réussite aux tirs et 10,3 rebonds en 30 minutes.