Anthony Bria remet ça avec Roanne : 35 points et 46 d’évaluation face à Nanterre

Anthony Bria (1,93 m, 17 ans) n’aura pas attendu longtemps pour confirmer son début de saison tonitruant. Une semaine après avoir marqué 34 points sur le parquet de Boulazac pour un succès 72-102 en Dordogne, le jeune Roannais a récidivé à la Halle André-Vacheresse contre Nanterre.

En seulement 29 minutes, le natif de Bron a terminé avec 35 points à 14/21 aux tirs : 10/13 à 2-points (76,9%) et 4/8 derrière l’arc, auxquels il a ajouté un 3/4 aux lancers francs.

Mais sa feuille de statistiques ne s’est pas limitée au scoring. Anthony Bria a également capté 7 rebonds, délivré 5 passes décisives et réalisé 6 interceptions, avec également 1 contre et aucune balle perdue. De quoi atteindre 46 d’évaluation et un différentiel de +39.

Une performance individuelle réalisée dans une rencontre à sens unique : Roanne a remporté les quatre quarts-temps (28-17, 26-13, 26-21 et 30-13) pour s’imposer de 46 points, 110 à 64.

69 points en deux rencontres pour commencer la saison

Cette deuxième sortie confirme surtout la spectaculaire entame de championnat d’Anthony Bria. Lors de la première journée à Boulazac, le joueur de 17 ans avait déjà compilé 34 points, 10 rebonds, 4 passes décisives et 9 interceptions en moins de 30 minutes, pour 42 d’évaluation. Roanne l’avait emporté 102-72.

Après deux rencontres, il totalise ainsi 69 points, soit 34,5 de moyenne, auxquels s’ajoutent 8,5 rebonds, 4,5 passes décisives et 7,5 interceptions par match. Son évaluation moyenne atteint 44.

Ces chiffres prolongent sa progression après une saison 2025-2026 durant laquelle il tournait à 17,4 points, 6 rebonds, 3,6 passes décisives et 2,9 interceptions en Espoirs ELITE 2. Il avait également effectué trois apparitions avec l’équipe professionnelle en ELITE 2. BeBasket le présentait déjà, avant la rencontre face à Nanterre, comme l’un des joueurs à suivre de ce début de saison.

Anthony Bria Poste : Meneur/Arrière

Taille : 193 cm

Âge : 17 ans

Nationalité : France

Club : Espoirs Roanne Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,4 #7 REB 6,0 #34 PD 3,6 #33

Roanne confirme aussi collectivement

Le carton de Bria s’est inscrit dans une prestation collective particulièrement offensive. Les Espoirs de la Chorale ont terminé à 110 points avec 31 passes décisives, 15 interceptions et près de 70% de réussite à 2-points.

Noah Marchand a accompagné son coéquipier avec 19 points et 6 passes décisives, tandis qu’Emeric Yomii a terminé à 9 points et 10 rebonds.

Vice-championne de France Espoirs ELITE 2 au printemps dernier avant de retrouver l’Espoirs ELITE cette saison, la Chorale démarre ainsi son nouvel exercice par deux larges victoires.