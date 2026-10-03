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Anthony Bria remet ça avec Roanne : 35 points et 46 d’évaluation face à Nanterre

Déjà auteur de 34 points et 42 d’évaluation pour ouvrir la saison, Anthony Bria a encore élevé le curseur vendredi face à Nanterre. Le joueur de 17 ans a compilé 35 points et 46 d’évaluation dans l’écrasante victoire des Espoirs de Roanne (110-64).
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Résumé
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Anthony Bria remet ça avec Roanne : 35 points et 46 d’évaluation face à Nanterre
Roanne tient l’un des grands animateurs de ce début de saison Espoirs
Crédit photo : Cécile Thomas
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Anthony Bria (1,93 m, 17 ans) n’aura pas attendu longtemps pour confirmer son début de saison tonitruant. Une semaine après avoir marqué 34 points sur le parquet de Boulazac pour un succès 72-102 en Dordogne, le jeune Roannais a récidivé à la Halle André-Vacheresse contre Nanterre.

En seulement 29 minutes, le natif de Bron a terminé avec 35 points à 14/21 aux tirs : 10/13 à 2-points (76,9%) et 4/8 derrière l’arc, auxquels il a ajouté un 3/4 aux lancers francs.

Anthony BRIA
Anthony BRIA
35
PTS
7
REB
5
PDE
Logo Espoirs ELITE
ROA
110 64
NAN

Mais sa feuille de statistiques ne s’est pas limitée au scoring. Anthony Bria a également capté 7 rebonds, délivré 5 passes décisives et réalisé 6 interceptions, avec également 1 contre et aucune balle perdue. De quoi atteindre 46 d’évaluation et un différentiel de +39.

Une performance individuelle réalisée dans une rencontre à sens unique : Roanne a remporté les quatre quarts-temps (28-17, 26-13, 26-21 et 30-13) pour s’imposer de 46 points, 110 à 64.

- Journée 2

69 points en deux rencontres pour commencer la saison

Cette deuxième sortie confirme surtout la spectaculaire entame de championnat d’Anthony Bria. Lors de la première journée à Boulazac, le joueur de 17 ans avait déjà compilé 34 points, 10 rebonds, 4 passes décisives et 9 interceptions en moins de 30 minutes, pour 42 d’évaluation. Roanne l’avait emporté 102-72.

Anthony BRIA
Anthony BRIA
34
PTS
10
REB
4
PDE
Logo Espoirs ELITE
BOU
72 102
ROA

Après deux rencontres, il totalise ainsi 69 points, soit 34,5 de moyenne, auxquels s’ajoutent 8,5 rebonds, 4,5 passes décisives et 7,5 interceptions par match. Son évaluation moyenne atteint 44.

Ces chiffres prolongent sa progression après une saison 2025-2026 durant laquelle il tournait à 17,4 points, 6 rebonds, 3,6 passes décisives et 2,9 interceptions en Espoirs ELITE 2. Il avait également effectué trois apparitions avec l’équipe professionnelle en ELITE 2. BeBasket le présentait déjà, avant la rencontre face à Nanterre, comme l’un des joueurs à suivre de ce début de saison.

Anthony Bria

  • Poste : Meneur/Arrière
  • Taille : 193 cm
  • Âge : 17 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Espoirs Roanne

Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE 2

PTS17,4#7
REB6,0#34
PD3,6#33

Roanne confirme aussi collectivement

Le carton de Bria s’est inscrit dans une prestation collective particulièrement offensive. Les Espoirs de la Chorale ont terminé à 110 points avec 31 passes décisives, 15 interceptions et près de 70% de réussite à 2-points.

Noah Marchand a accompagné son coéquipier avec 19 points et 6 passes décisives, tandis qu’Emeric Yomii a terminé à 9 points et 10 rebonds.

Vice-championne de France Espoirs ELITE 2 au printemps dernier avant de retrouver l’Espoirs ELITE cette saison, la Chorale démarre ainsi son nouvel exercice par deux larges victoires.

Espoirs Roanne

Derniers résultats

DateMatch
26/09/2026Espoirs Boulazac 72 - 102 Espoirs Roanne
02/10/2026Espoirs Roanne 110 - 64 Espoirs Nanterre

Prochains matchs

DateMatch
10/10/2026Espoirs ASVEL - Espoirs Roanne
17/10/2026Espoirs Strasbourg - Espoirs Roanne
24/10/2026Espoirs Roanne - Espoirs Paris Basketball
31/10/2026Espoirs Gravelines - Espoirs Roanne
07/11/2026Espoirs Roanne - Espoirs Saint-Quentin
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