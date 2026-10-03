Joueurs, entraîneurs, dirigeant : la promotion 2026 du « Hall of Fame » français dévoilée

Deux figures majeures de l’histoire récente des équipes de France font leur entrée à l’Académie du Basket français. À la tête des Bleus de 2009 à 2024, Vincent Collet détient le record de matches dirigés avec la sélection masculine (253) et celui du nombre de médailles remportées (8).

L’ancien entraîneur du Mans, de l’ASVEL, de Strasbourg et de Boulogne-Levallois a notamment conduit la France au premier titre européen de son histoire en 2013. Sous sa direction, les Bleus ont également décroché deux médailles de bronze en Coupe du Monde, en 2014 et 2019, et disputé deux finales olympiques consécutives, à Tokyo en 2021 puis Paris en 2024.

Valérie Garnier rejoint elle aussi l’Académie. Ancienne internationale française à 61 reprises et triple championne de France avec Mirande en tant que joueuse, elle s’est ensuite construite un important palmarès d’entraîneure. Après près de dix années comme assistante en équipe de France, elle a dirigé les Bleues entre 2013 et 2021 et remporté six médailles internationales. Également titrée en club en France et en Turquie, elle a déjà été intronisée au Hall of Fame de la FIBA.

Sandra Dijon et Carole Force parmi les anciennes internationales honorées

Trois joueuses figurent dans cette promotion 2026. Jacqueline Biny (1928-2008) est honorée dans le collège « pionniers/pionnières ». Championne de France avec le Stade Marseillais Université Club en 1945, elle faisait partie de l’équipe de France médaillée de bronze lors du Championnat du Monde 1953 au Chili.

Sandra Dijon, championne d’Europe avec les Bleues en 2001 et internationale à 133 reprises, entre dans le collège « joueurs/joueuses ». L’intérieure a notamment évolué à Bourges, Lattes-Montpellier, Arras et Mondeville, ainsi qu’à l’étranger.

Carole Force, membre de l’équipe de France médaillée d’argent à l’EuroBasket 1993, est également distinguée. Passée notamment par l’AS Montferrand, le Stade Clermontois, Challes-les-Eaux, Valenciennes et Mirande, elle est aujourd’hui présidente de la Ligue Féminine de Basket.

Daniel Ledent complète ce collège. Champion de France avec Denain, l’arrière a évolué pendant une décennie avec l’équipe de France avant de terminer sa carrière à Antibes. La FFBB rappelle notamment son record personnel de 56 points lors d’une rencontre de Championnat de France.

Le fondateur de Cholet Basket également intronisé

Enfin, Michel Léger rejoint l’Académie dans le collège « personnalités ». Fondateur de Cholet Basket en 1975, il a accompagné pendant vingt ans le développement d’un club parti du niveau départemental avant de rejoindre l’élite française.

Sous son impulsion, Cholet a également posé les bases d’une politique de formation devenue l'une de ses caractéristiques historiques, avec de nombreux internationaux passés par le club au fil des générations.

Ces sept nouveaux académiciens constituent la 23e promotion de l’Académie du Basket français, dont les premiers membres avaient été élus en 2004.