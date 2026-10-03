Yabusele prend le relais de Francisco : le trio français du Panathinaïkos encore en vue face au Maccabi

Après Sylvain Francisco lors des deux premières journées, c'est au tour de Guerschon Yabusele de terminer meilleur marqueur du Panathinaikos Athens. L'intérieur français a inscrit 17 points en seulement 23 minutes face au Maccabi, avec une belle adresse : 3/5 à 2-points, 3/5 à 3-points et 2/2 aux lancers francs. Il a également ajouté 1 rebond et 1 passe décisive.

Le Panathinaïkos n'a rapidement laissé que peu de place au suspense. Déjà devant 25-10 après dix minutes, les Athéniens comptaient 19 longueurs d'avance à la pause (43-24), avant de s'imposer finalement de 23 points (90-67).

Yabusele meilleur marqueur du Panathinaïkos

À côté de Yabusele, Sylvain Francisco a de nouveau alimenté plusieurs catégories statistiques. Le meneur a terminé avec 11 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 20 minutes. Son adresse extérieure a en revanche été moins favorable (1/8 à 3-points), compensée notamment par six lancers francs réussis sur huit.

Mathias Lessort a complété la contribution française avec 7 points et 3 rebonds en 20 minutes, à 3/5 à 2-points et 1/1 sur la ligne. À eux trois, les internationaux français ont ainsi marqué 35 des 90 points de leur équipe, soit 38,9 % de la production offensive du Panathinaïkos.

Trois Français déjà très présents dans le début de saison du Pana

Cette troisième journée confirme surtout une tendance observée depuis le lancement de l'EuroLeague. Lors de la victoire inaugurale face au Paris Basketball (91-72), Francisco avait terminé meilleur marqueur du Panathinaïkos avec 18 points, devant Lessort (15) et Yabusele (13). Les trois Français avaient alors cumulé 46 points.

Six jours plus tard face à l'ASVEL (102-79), Francisco avait encore terminé en tête des marqueurs athéniens avec 19 points. Lessort avait ajouté 12 points et 8 rebonds, tandis que Yabusele avait inscrit 9 points et capté 5 rebonds. Soit 40 points supplémentaires pour le trio.

Après trois journées, Francisco (48 points), Yabusele (39) et Lessort (34) cumulent donc 121 points. Le Panathinaïkos a remporté ses trois premières rencontres européennes face à Paris, l'ASVEL puis le Maccabi Tel-Aviv.

Pour les Français du club grec, le début de saison est ainsi marqué par une répartition des responsabilités : Francisco a mené la marque lors des deux premières journées, avant que Yabusele ne prenne le relais contre le Maccabi.